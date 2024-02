Denuncian doble plaza de titular de Registro Civil en NCG

Cortesía / Certificado de toma de posesión como enfermera

Nuevo Casas Grandes.- Abogados de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, interpusieron diversas quejas al órgano de control interno de la Secretaría General de Gobierno por las constantes ausencias de la titular de la Oficialía del Registro Civil, Laura Erika Rosas Moreno, de esa comunidad.

“Las ausencias de la oficial han llegado a niveles insostenibles”, planteó una abogada, la cual documentó el viacrucis sufrido desde el martes 12 de diciembre y que sigue sin resolver a causa de las ausencias de la servidora pública en mención.

El problema, expusieron los quejosos, es que Rosas Moreno cuenta con dos plazas con el mismo horario.

Su empleo de base es como enfermera general en la Unidad Médica Familiar número 54, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente desde el 16 de febrero del 2018, con un horario laboral de lunes a viernes de las 7:00 a las 15:00 horas.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se estableció que sus ingresos mensuales son superiores a los 20 mil pesos mensuales por su cargo como enfermera en el área del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Chihuahua.

Mientras que por su trabajo en la Oficialía del Registro Civil tiene un salario bruto de más de 22 mil pesos, así como otras prestaciones de ley; su jornada laboral tiene como horario de las 09:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes.

El pasado viernes El Diario se comunicó en reiteradas ocasiones a la Oficialía de Nuevo Casas Grandes para solicitar una entrevista con la funcionaria; sin embargo, no fue localizada vía telefónica.

Odalys Anchondo, enlace de prensa de la Secretaría General de Gobierno, informó que se está revisando este tema, sin abundar en mayores datos. Mientras que personal de IMSS sólo respondió que darán seguimiento a la denuncia pública.

Las quejas

“He sufrido las consecuencias de contar con una Oficialía del Registro Civil ineficiente en esta región, pues son incontables las veces que he acudido como usuaria, a efecto de solicitar los diversos servicios que brinda esa oficina registral y las servidoras públicas que se encuentran en los módulos de atención me refieren que regrese después porque la persona encargada del departamento jurídico (la oficial del Registro Civil) no se encuentra y ellas no pueden resolver los asuntos”, narró una de las litigantes agraviadas.

La identidad de los entrevistados se reserva por temor a posibles represalias, ya que sus trámites siguen pendientes y temen mayores obstrucciones pese a cumplir con lo que el Reglamento Interior del Registro Civil.

Residentes de aquella comunidad informaron que Rosas Moreno asumió la Oficialía desde la pasada administración estatal, sin que sus ausencias sean motivo de una investigación por parte del Órgano de Control Interno.

Y si bien contar con una doble plaza no es ilícita, existe un conflicto de interés porque ambas funciones deben ejercerse en el mismo horario, lo que no ha sido observado por las autoridades estatales y federales, según los quejosos.

El artículo 106o, inciso b, del Reglamento Interior del Registro Civil refiere que es motivo de suspensión hasta por seis meses sin goce de sueldo el dejar de asistir a sus labores sin causa justificada, mientras que el inciso f sanciona las contravenciones a las disposiciones que rigen la función registral civil, que causen perjuicio a la atención del público usuario del servicio.

El hecho de contar con ambos empleos en el mismo horario dificulta y retrasa las funciones propias de la Oficialía del Registro Civil de la cual es titular.

Una abogada afectada refirió que “según lo estatuido en el numeral 31, fracción II del Reglamento del Registro Civil, se desprende que son obligaciones de los oficiales del Registro Civil vigilar el estricto cumplimiento del orden asistencia puntual, disciplina y cumplimiento de las labores que se le encomienden al personal y empleados al servicio de la Oficialía a su cargo, como lo cita el inciso III”.

Menciona que de conformidad con el Reglamento del Registro Civil, en su artículo 29, el cual estipula que las ausencias temporales de los oficiales del Registro Civil de las oficialías estatificadas, serán suplidas por las personas que designe el director; sin embargo, en la Oficialía de Nuevo Casas Grandes es muy recurrente que se ausente la oficial sin que sea suplida por otra persona.