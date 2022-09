Denuncian empleados de banco ser víctimas de fraude por parte de compañeros

Archivo/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Empleados de Bancoppel denunciaron que han sido víctimas de fraude telefónico por parte de empleados de la misma empresa, de lo cual se han percatado hasta que acuden directamente a la sucursal.

Ana Miranda, una de las afectadas, dijo que hoy lunes recibió una llamada a su celular, la cual tuvo la confianza de contestar debido a que el número del que le marcaban era del mismo que le hablan siempre de parte de Bancoppel e incluso es el que viene detrás de su tarjeta.

Mencionó que la persona tras el teléfono quien se identificó como Alejandro Díaz Beltrán, con número de empleado 99263201, le dijo que aparecían unas compras no identificadas y que quería preguntarle si ella las había realizado, a lo que ella respondió que no por lo que el supuesto empleado le dijo que le diera el NIP para darlas de baja.

Sin embargo asegura que el supuesto empleado, le dio todos los datos personales de ella y toda la información estaba correcta, tal y como ella la tenía registrada en esa institución bancaria.

“Yo le dije que el NIP no se lo podía dar, porque ese siempre te dicen que ni a los empleados del banco se lo puedes dar, y me dijo que entonces me iba a mandar a mi teléfono un SMS con un folio, lo raro es que me llegó el SMS, del mismo número que los de Bancopel”, mencionó.

Dijo que el hombre le dijo que le diera el folio que le llegó, y ella, al confiar que la llamada sí provenía de la tienda se lo dio, pero la persona le dijo que no lo pudo ingresar y le envió nuevamente otro SMS.

“Ahí fue donde ya desconfíe porque nunca los empleados te deben pedir el NIP, colgué rápido y pedí permiso en mi trabajo para ir a Bancoppel y ahí efectivamente me dijeron que ellos no hicieron la llamada, que era una estafa y me ayudaron a bloquear el folio y proteger mis datos, pero son mismos empleados quienes están haciendo esos fraudes, porque tenían toda mi información y de los número que me marcaron y me mandaron el mensaje sí eran los de Bancoppel”, puntualizó.

Dijo además que la persona que la atendió ya en la sucursal le dijo que desde el viernes han llegado personas con la misma problemática y su sorpresa fue que al regresar a su trabajo y contarles a sus compañeros lo que les pasó, varios habían recibido la misma llamada por lo que consideró urgente alertar a nuevas posibles víctimas.