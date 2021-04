Denuncian estafa de agencia de viajes

Ciudad Juárez— "Nomás les deposité la cantidad de dos mil 300 pesos para la compra de dos boletos para regresar en un vuelo de avión de Culiacán a Ciudad Juárez, y me bloquearon y ya no me contestaron las llamadas ni he podido recuperar mi dinero. Cuánta gente más no habrá sido engañada y robada”, relató un juarense que fue estafado por CliKViaja.com. que se anuncia por la red social de Facebook.

Dijo que esta se publicita como una plataforma online para adquirir vuelos con descuentos a diferentes destinos de México y del mundo, que presuntamente tiene sus oficinas en Bulevar Francisco Medina, Ascencio 247748333 Puerto Vallarta, Jalisco.

David C, expresó que desea presentar una denuncia pública ya que está interesado en que ya no sigan robando impunemente a la gente.

Relató que el pasado 30 de marzo vio una publicación de ClikViaja.com en Facebook la cual trae de perfil un avión y al abrirlo aparece la fotografía de una mujer, una aeromoza teniendo como fondo un avión.

Señaló que le apareció el siguiente mensaje. ¡“Gracias por utilizar esta plataforma online para adquirir tus vuelos con descuento¡ Viaja por el mundo a bajos costos siempre, escríbenos y cotiza gratis.

Mencionó que después les mandó un mensaje preguntando cuánto salía un viaje para dos personas de Culiacán a Ciudad Juárez y le respondieron que mil 1150 pesos por persona.

Dijo que en seguida le preguntaron por la fecha en que tomaría el vuelo y le contestaron dándole información sobre el número de vuelo de Aeroméxico, día y hora y además un aviso de descuento por persona que, incluía equipaje documentado de 25 kilogramos y una maleta de mano de 10 kilogramos.

Mencionó que después le preguntaron que si se interesaba podían hacer su reservación por ese medio, pero se respetaría el precio por solo 12 horas y le proporcionaron varias cuentas donde podría realizar el pago urgiéndolo a que lo hiciera lo antes posible porque “suelen ocuparse rápidamente debido a la alta demanda”.

Dijo que le dieron instrucciones para que enviara el comprobante de pago y posteriormente a eso ellos le enviaron el pase de abordar y clave de reservación. Ademas le proporcionaron el número telefónico 322 1602064 del Departamento de Atención al cliente.

Informó que todo parecía en regla y no dudo y en seguida le pidieron que acudiera a las sucursal OXXO, Seven-Eleven o farmacia más cercana y hacer el deposito en cualquiera de las siguientes cuentas: 5204-1656-8866-2497; 5204-1657-3010-9398; 5579-0701-2753-4900 y 4915-6630-7384-1737. Dijo que le indicaron que una vez que de que enviara el comprobante de pago en la brevedad la mandarían su pase de abordar y clave de reservación en un lapso de dos horas.

Sin embargo, relató, en cuanto les mando el comprobante de pago ya no le hablaron, les mando mensaje y ya no le contestaron en el número telefónico 81 47808500 y después lo bloquearon.

Agregó que realizó el viaje por carretera a Culiacán y se tuvo que regresar por carretera junto con su nieto con quien hizo el viaje al siguiente día en que estaba programado el vuelo a Ciudad Juárez, ya que fue estafado por la citada empresa que se publicita por medio de la red social de Facebook. Agregó que independientemente de la denuncia ante la Fiscalía deseaba alertar a otras personas para que no vayan a ser presas de gente sin escrupulos que se dedica a robar su dinero a otras personas.