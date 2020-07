Denuncian falta de información sobre presunto brote de Covid en Cefereso 9

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Una mujer quien es familiar de un interno del Cefereso 9 denunció públicamente que autoridades del penal no les ha proporcionado información sobre un supuesto brote de Covid-19 entre la población penitenciaria.

Señaló que en su caso acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde no obtuvo el apoyo que esperaba en el sentido de que interviniera para que se dieran a conocer información actualizada sobre la situación en el penal.

Con anterioridad, familiares de los presos denunciaron que al menos 30 de ellos estarían con supuestos síntomas de Covid-19 sin ser atendidos médicamente.

La situación sanitaria se sumó a las denuncias por falta de aire acondicionado en esa cárcel, sin que hasta ayer las autoridades penitenciarias ofrezcan una declaración oficial al respecto, a pesar de la insistencia de El Diario.

“De que hay un brote de Covid -19 lo hay, si se pusieran hacer las pruebas PCR o las pruebas rápidas van a salir positivos”, expresó la denunciante quien agregó que se encuentra desesperada por la situación, ya que las autoridades no proporcionan información a los familiares y en su lugar tratan de ocultar el contagio.

Señaló que tiene información de que existe un problema serio en el centro penitenciario, pero no lo quieren reconocer.

“Las autoridades del penal no proporcionan información sobre tu familiar y las empleadas que tienen trato con los familiares aseguran que no se ha confirmado ningún caso de Corona virus”, expresó.

Mencionó que si no se realizan las pruebas a los internos es lógico que aseguren que no hay casos positivos, sin embargo, señaló que en la plática con su familiar preso éste hizo mención de que algunos de ellos tienen días sin sentido de sabor ni el olor y los dolores de cabeza son permanentes e incluso hay algunos que no se pueden levantar o porque no tienen fuerzas para poder hablar.

“Va llegar un momento en que el brote de Covid-19 no lo van a poder tapar por que la bomba va a reventar; de algún lado y otro se van a reventar las cuerdas por que traen un problema serio tanto del contagio como las deficiencias de los aparatos de aire en especial ahora que han aumentado las temperaturas en la ciudad”, expresó.

Mencionó que los familiares no tienen información si cuentan con un lugar adecuado para ser trasladados los internos que presentan síntomas de Covid-19 y si se siguen los protocolos para evitar más contagios.

Expreso que recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde le expresaron que no tenían ninguna queja registrada y después le pidieron que contactara a familiares de los otros internos.

“No hay quejas por que no las documentan, yo hable y no se me documentó la queja, no tengo un folio”, manifestó.

Agregó que las autoridades de salud deben de conocer la situación que exista en el penal y vigilar que se estén siguiendo todos los protocolos para evitar que el contagio se extienda a toda la población del Cefereso 9.