Denuncian migrantes abusos por parte de la Guardia Nacional de EU

Ciudad Juárez.- Migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos de manera irregular siguen denunciando que son agredidos física y verbalmente por los agentes de la Guardia Nacional de Texas, quienes buscan impedirles que se entreguen con los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Erick Loreto, un venezolano de 31 años, narró que logró cruzar el cerco de púas instalado en el bordo del río Grande, con su esposa, sus dos hijos de 2 y 5 años de edad y otra familia, pero al estar ya junto al muro fronterizo él fue detenido y golpeado por al menos cuatro agentes texanos, quienes los obligaron a regresar a México.

“Cruzamos la malla, corrimos, el correr yo el guardia se me pega a mí atrás, yo corro, corro, entonces el guardia me agarra el bolso y me empuja, en eso el guardia cae conmigo también y yo sigo. Llegamos al muro y nos sienta y nos pregunta que porqué pasamos, que estaba prohibido… no estaba migración (Patrulla Fronteriza), entonces ellos nos dijeron: los vamos a tener que sacar por las malas. Llegó un sargento de la Guardia y nos dijeron que ellos hacían lo que les daba la gana allá adentro, entonces me agarraron por la espalda cuatro Guardias y me estaban dando en las costillas”, relató.

Dijo que cuando lo comenzaron a golpear frente a sus hijos él les dijo que estaba bien, que se iba a salir a México, para que le dejaran de pegar por la espalda, pero al regresar uno de sus hijos se cortó el dedo con las púas.

“Eso fue un proceso muy complicado con esa Guardia adentro, y como no estaba migración (Patrulla Fronteriza) no pudimos hacer nada ese día. Y Migración de México lo que nos dijeron fue que nos llevaban a un refugio, pero no confiamos en Migración de aquí tanto porque no sabemos si lo que quieren es llevarnos pa’Tapachula o sabrá Dios pa’dónde”, confesó.

El 28 de septiembre, un grupo de migrantes que han intentado cruzar el río Bravo/Grande para entregarse a la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, también denunciaron a El Diario que han sido agredidos una noche antes por los agentes de la Guardia Nacional de Texas.

“Intenté cruzar la malla y un militar estadounidense vino y me golpeó con culata del arma, y luego cuando ya estaba sentado empezaron a insultarme, empezaron a tratarme de pendejo… y me empezaron a escupir”, relató un adolescente venezolano de 16 años de edad.

“Nos pateaban los alambres en las manos, de frente, para que no pasáramos”, “a un muchacho le ponían la luz en los ojos y lo hacían que la viera de frente”, aseguró otro venezolano, quien también omitió proporcionar su nombre por temor a represalias cuando ingrese a Estados Unidos.

Esa tarde, los militares también buscaban impedir la atención médica a una mujer venezolana quien comenzó el trabajo de parto en los límites del bordo estadounidense, hasta que un grupo de migrantes comenzaron a empujar el cerco metálico para obligarlos a atenderla.

El 17 de septiembre, un agente de la Guardia Nacional de Texas también devolvió a una familia, y aunque el padre y el hijo pequeño ya estaban del otro lado del cerco de púas, comenzó a patear los alambres para que la madre –quien se encontraba a mitad del cerco- se devolviera a México.

“No, no, no… back, back, you back”, gritaba enojado el estadounidense, mientras “pateaba los alambres para que ella se regresara”, narró el esposo mientras caminaban nuevamente sobre el bordo mexicano del río.

Un fotoperiodista local y un grupo de venezolanos, quienes no quisieron proporcionar sus nombres por temor a represalias, narraron que la noche del sábado 16 de septiembre otro agente de la Guardia Nacional golpeó a un migrante que cruzó el alambre de púas.

Y esa misma tarde un grupo de migrantes aseguraron a El Diario que un militar le gritaba a una venezolana “puta, puta” para que regresara a México, por lo que desde el bordo mexicano lo encaraban y le pedían que le volviera a decir frente a los medios de comunicación.