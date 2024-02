Denuncian migrantes cobro de cuotas

Archivo/El Diario de Juárez

Personas migrantes que han arribado a Ciudad Juárez durante los últimos días a bordo de camiones de pasajeros, han denunciado que en su trayecto desde la Ciudad de México se topan con hasta tres retenes de autoridades y delincuentes, a quienes tienen que pagar montos de 500 pesos y 65 dólares, para poder continuar su camino.

Además de pagar 2 mil 300 pesos de pasaje, los migrantes deben pagar aproximadamente 2 mil pesos más de cuotas, narró un venezolano a El Diario.

“Hay dos buses, unos cobran 900 pesos y otros 2 mil 300, pero dicen que cuando viajas en los de 900 te secuestran porque no pagan cuota, por eso te recomiendan que pagues el de 2 mil 300. Pero no puedes comprar el ticket en la terminal de buses, porque si no tienes papeles de Migración no te los venden, debes comprarlos afuera… pero debes llevar otros pesos mexicanos para la policía”, narró.

El sudamericano, quien pidió omitir su nombre por motivos de seguridad, dijo que en el camino a él le tocó un retén de autoridades federales, quienes se identificaron como personal del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, a quienes tuvo que pagar 500 pesos para no ser devuelto al sur del país, pero que a un amigo le tocaron tres retenes, por lo que el pago total fue de mil 500 pesos.

Dijo que trabajó en la Ciudad de México para reunir el dinero del “permiso para circular” y pagar su pasaje hasta la frontera, debido a que otros migrantes le han narrado que al llegar a Torreón ya no los dejan subir a los trenes de carga hacia las fronteras, y muchas veces son devueltos a Tabasco o Chiapas.

También dijo saber que otros migrantes han sido secuestrados “por la mafia”, cuando viajaban en camiones más económicos, por lo que aseguró que para las personas en situación de movilidad, “México es lo más difícil de migrar… mucho, más que la selva”.

“Dicen que los que cobran 2 mil 300 pesos le pagan el permiso de circular a la mafia, y ya casi no los paran”, relató.

“Los cárteles nos querían secuestrar”, narró ayer una venezolana en el bordo del río Bravo, sin acceder a dar más detalles, mientras que otra agregó que tuvieron que pagar 65 dólares por persona para no ser privadas de la libertad.

Una pareja de origen colombiano que llegó también ayer a Ciudad Juárez, relató que prefirieron cruzar México en avión y gastar en su viaje lo que iban a gastar en camiones y cuotas en retenes a lo largo del camino.