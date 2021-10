Denuncian mujeres abuso sexual en Avenida Independencia

El pasado fin de semana 2 jóvenes mujeres fueron víctimas de un presunto ataque sexual por parte de un sujeto hasta el momento desconocido quien las siguió en plena Avenida Independencia y les realizó tocamientos obscenos.

La denuncia la hizo por medio de Facebook una de las afectadas identificada como Yazmin, quien narró que aproximadamente a las 10 de la noche del viernes 15 de octubre, ella y una amiga caminaban por la Avenida Independencia a abordar su automóvil sin percatarse que un hombre las iba siguiendo: "yo apenas pude ver al tipo poniéndose la capucha de su chamarra cuando corrió directo con mi amiga y le hizo tocamientos indebidos, empezamos a gritar y él se fue corriendo. No íbamos vestidas provocativamente, No lo provocamos”, sentenció

Solo me queda decirles: mujeres cuídense mucho, en esta ciudad no se puede andar tranquilas, fíjense siempre bien a su alrededor, si ven alguien extraño siguiéndolas corren, griten, refúgiense donde puedan, no sabemos que cerdo depravado pueda estar tras de nosotras," posteo en su cuenta personal.

Aseguró que hasta el momento no se tienen datos del sujeto quien huyó, según la denuncia en redes, cuando las jovencitas comenzaron a pedir ayuda a gritos. Cabe indicar que la publicación comienza a hacerse viral con más de 22 compartidas y casi 300 reacciones.