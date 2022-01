Denuncian padres discriminación por parte de directivos del Cobach

Cortesía / El mensaje que recibieron en sus teléfonos

Chihuahua.– Padres de familia denunciaron a la redacción de El Diario que en algunos planteles del Colegio de Bachilleres (Cobach), los directivos están pidiendo a los alumnos de manera obligatoria el formato de vacunación de las dos dosis anti-Covid-19, para que puedan entrar a clases presenciales, lo que calificaron como una medida discriminatoria.

Lo anterior ante el próximo regreso a clases mañana lunes 31 de enero, cuando se permitirá el aforo en los salones de un 50 por ciento, es decir, en cada salón habrá la mitad de alumnos, quienes asistirán de forma escalonada.

Entre la información que se mandó esta semana por parte de los planteles del Cobach, se especifica que se mantendrán las medidas de sanitización de acuerdo con los protocolos de salud.

“Será obligatorio la asistencia a clases portando el uniforme completo.

Se aplicará el reglamento escolar en cuanto el corte de cabello en hombres, no está permitido el uso de piercings, cabello teñido, uñas pintadas o largas”, refiere la información a cuyo acceso tuvo este medio de comunicación.

En el aviso que se les envió a los alumnos aparece, además, que los “alumnos deberán traer copias de su formato de vacunación de ambas dosis el primer día que asistan al plantel número 21”.

A este respecto, un grupo de padres de familia se comunicó ayer a El Diario, pidiendo la reserva de sus generales para no afectar la convivencia y educación de sus hijos con sus compañeros de clase y estableció que esta medida es totalmente discriminatoria.

Lo anterior al referir, que la vacuna contra el SARS-CoV-2 se trata de una vacuna todavía experimental en el mundo y se desconocen los efectos en la salud en el mediano y largo plazo.

Asimismo, indicaron que las mismas vacunas –y se ha acreditado científicamente– no garantizan inmunidad al 100 por ciento para adquirir el virus; incluso refirieron que lamentablemente se han dado casos de decesos en adultos por fallas cardiacas y otras complicaciones.

Los padres mencionaron estar de acuerdo en que se les permita a los estudiantes presentar resultados de pruebas PCR, pero condicionar la entrada al salón de clases no se ha autorizado ni desde nivel central por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP); incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que no se van a imponer limitaciones al número grueso de la población que tiene desconfianza y no se ha inmunizado.