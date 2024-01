Denuncian presunta tortura en el Cereso 3

Archivo / El Diario de Juárez / Instalaciones del Centro de Reinserción Social

Ciudad Juárez.- Además de una supuesta tortura perpetrada por agentes municipales y ministeriales cometida durante la detención de seis hombres el pasado 6 de enero relacionados con un secuestro y portación ilegal de armas de fuego, tres de los acusados denunciaron que, a su entrada al Cereso 3, elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria los golpearon repetidamente.

La denuncia fue realizada por uno de los detenidos, que se encontraba en la audiencia de vinculación o no a proceso por la causa penal 6788/2024, con el mismo juez que lleva la causa penal de los seis varones detenidos por secuestro, la 157/2024, por lo que el juzgador tomó nota para añadirlo al expediente del segundo caso.

Fue al término de esta segunda audiencia cuando el juez de control cuestionó a Joana Michel A. G., Jaqueline Saremi B. A., Jorge G. M. y Félix Iván L. C. si tenían alguna pregunta tras la solicitud de aplazar dos días más la continuación de audiencia, a lo que el último respondió que sí.

“Yo quiero decir algo, su señoría”, dijo el hombre. A él, a Sergio T. V. y a Fernando S. L. los golpearon los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, presuntamente, el miércoles por la noche, luego de que se ordenó su ingreso al Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez bajo la medida cautelar de prisión preventiva por la causa penal relativa al secuestro.

Golpes en la cabeza, quijada, brazos y costillas fueron denunciados por L. C., y el juez, tras oír el relato, señaló que eso se sumará a la denuncia por tortura que debe atender el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte bajo el protocolo de Estambul, utilizado para supuestas víctimas de tortura.

Ambas causas tenían audiencias de vinculación o no a proceso el viernes, pero la defensa solicitó la prórroga debido a que no se encontraba aún lista para una defensa óptima en la causa 6788/2023, relativa a homicidio calificado de Jorge R. R. cometido en diciembre de 2023, puesto que la Defensoría Pública no proporcionó la carpeta de investigación correspondiente tras ceder a un particular la representación legal.

Además, para la causa 157/2024 sobre secuestro y portación de armas, aún no se encontraban cumplidas las diligencias judiciales de solicitud de grabaciones a las corporaciones municipal y estatal.

Las dos audiencias se celebrarán el domingo, día en que fenece el plazo de 144 horas que establece la Constitución Política Mexicana para armar la defensa de los acusados.