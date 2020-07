Denuncian productores de Delicias fraude millonario

El Diario

Delicias- Un grupo de 47 productores de la región centro sur, que siembran algodón, alfalfa y cacahuate, ganó una demanda de fraude por 26 millones de pesos al “Fondo de Aseguramiento Agropecuario El Trébol”, pero no han recibido el dinero, este fondo es ampliamente recomendado por la Financiera Rural para asegurar cultivos contra daños climáticos y biológicos.

Hay otras personas de Ojinaga y de Buenaventura que también fueron defraudados por una cantidad mayor a la mencionada y tampoco han recibido respuesta de dicho fondo.

Según la información fue proporcionada por Fernando Villanueva, quien posee una empresa que es habilitadora en siembra de algodón y además realiza gestiones ante bancos y entidades financieras, él fue quien interpuso la demanda en el año 2018 y en el transcurso de un año fue resuelta a su favor, sin embargo el Fondo de Aseguramiento “El Trébol” se ha negado a pagar los 26 millones de pesos, porque aunque tramitó un amparo no procedió, y actualmente sigue trabajando.

El entrevistado señaló que al andar en la Fiscalía con los trámites judiciales, se han topado por ejemplo a un grupo de chileros de Buenaventura “que se las jugaron igual que a nosotros”. También conocimos a los dueños de un despepite denominado “La Perla” y un grupo de algodoneros, ambos de Ojinaga y también fueron defraudados por una cantidad mayor a los 26 millones de pesos.

El entrevistado explicó la forma de trabajar de su empresa: “En el cultivo de algodón buscamos agricultores que quieran sembrar y fungimos como intermediarios y somos solidarios para el préstamo, apoyamos con semilla, fertilizante agroquímicos, incluso se hacen convenios con módulos de riego para que se les dé crédito en uso de agua, se tramita a través de la Sader el precio de garantía del algodón, cuando el cultivo ya está sembrado, nos dedicamos a dar seguimiento adecuado porque apoyamos en comercialización”.

MODUS OPERANDI DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO EL TRÉBOL

El entrevistado señaló que el citado fondo “El Trébol” no asegura el 100 por ciento de la superficie con Agroesemex, asegura un porcentaje cercano al 20 ó 30 por ciento y cuando hay exceso de pérdida, por eso son insuficientes los pagos y no deja evidencia porque cuando acuden los representantes del fondo a verificar los sembradíos no dejan hojas, ni documentos firmados para que no exista evidencia de su negligencia.

“Tratan de no dejar rastro de negligencia y darle largas a la gente para que ya no procedan las demandas”.

Agregó que nomás falta que el fondo se declare en quiebra o que quiera sacar el dinero inventando siniestros en cultivos, “afortunadamente eso deja rastro, pero necesitamos ayuda para que nos digan qué es lo que está pasando con ese monto que nos deberían haber pagado”.