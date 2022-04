Denuncian que familiar fue detenido, incomunicado y baleado por estatales

Tomada de Facebook

Ciudad Juárez- Familiares de un hombre acusado de atropellar y causar lesiones a un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en un accidente ocurrido el viernes pasado tras la ejecución de un comandante ministerial, su escolta y cuatro personas más, denunciaron a través de las redes sociales que lo mantienen incomunicado y detenido de manera injusta.

Exigen que les permitan verlo en un hospital donde se encuentra internado debido a un balazo que le propinó un policía de investigación, además que pueda tener un abogado para que lo asista.

A través de Facebook la familia hizo la siguiente denuncia:

El día viernes 15 de abril del presente año, pasadas las 20:00 horas en el Ejido Ley 6 de Enero, municipio de Ascensión Chihuahua México, se encontraba circulando sobre la carretera libre el ramal a Puerto Palomas, aproximadamente 50 metros antes de la curva para llegar al Ejido Ley 6 de Enero, mejor conocido como “ El Entronque “, el conductor implicado José Cruz R.T al ir conduciendo ya de noche y con escasa iluminación en la carretera, no se percató de que había dos vehículos varados en la carpeta asfáltica, uno de ellos perteneciente a policía FGE, lo cual no se tenía ningún tipo de señalamiento ni código, por lo cual se impactó con uno de los vehículos, resultando lesionado un policía, posteriormente a esto, lo bajan de su vehículo, lo agreden verbalmente y física, uno de los agentes le realiza un disparo de arma de fuego, lo cual por consecuencia le hiere la pierna izquierda dejándolo lesionado y mal herido, los policías de la FGE le negaron la asistencia de los servicios médicos, luego lo trasladan en uno de los vehículos oficiales de la FGE a un hospital de Ciudad Juárez donde hasta el momento no se le ha tomado declaración, ni se le deja que tenga asistencia de los abogados ni familiares, o el defensor de oficio de manera gratuita, lo cual la fiscalía ha echo caso omiso, ya que el mismo estado está siendo corrupto y negligente con este caso. Existen indicios y testigos que confirman que JOSE CRUZ ROCHA TORRES, ¡ES INOCENTE!

Ciudadanos, hoy es José Cruz, pero mañana podría ser tu padre, tu hermano o tú hijo. No dejemos que este sea otro de tantos casos de injusticia y corrupción en Chihuahua.

De la manera más atenta se les pide difundir esta publicación, para que se haga viral y ya no se permitan más injusticias, porque un pueblo unido, jamás será vencido.