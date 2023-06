Denuncian supuesta corrupción de la diputada Andrea Chávez

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- La diputada federal por Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández, señaló "actos recurrentes de corrupción" por parte de la diputada federal de Morena, Andrea Chávez.

"Hace unos meses la vimos en un vehículo blindado y no respondió si era de ella o era prestado. Adicional estamos viendo que hace unos días salieron fotografías donde sale su familia en un avión y se dijo que fue de la Sedena, luego que un avión particular. Ahora su casa de campaña que no existe", comentó en atención a medios en una plaza comercial ubicada en el cruce de la avenida De La Raza y Adolfo Huerta 742 en dónde supuestamente es casa de enlace oficial de la diputada morenista.

"Aquí estuvo por un par de meses, es una simulación de lo que fue su oficina de enlace. Hoy vemos que está en renta el espacio. Dónde tiene su oficina. Qué está haciendo con el recurso que se le entrega", dijo Álvarez Hernández.

De acuerdo con la diputada panista, cada legislador federal recibe una bolsa de 36 mil pesos al mes para uso exclusivo de casa de campaña.

"Ayer nos dimos a la tarea de investigar y nos dan una dirección a dos cuadras y lo único que vemos es una lona de una persona que ella apoya. Si ella no va usar ese dinero que renuncie a esa partida. Tenemos otro caso más de corrupción de la diputada Andrea Chávez, son conductas reiteradas en el tema de corrupción", expuso.