Denuncian supuesto fraude de Fuerza por México

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El fraude del que se acusa al partido Fuerza por México (FXM) a nivel nacional en el ejercicio de gastos de campaña se habría cometido también en Juárez, según señalamientos de diversos excandidatos.

El excontendiente por la Presidencia de Juárez, Andrés Solís, por ejemplo, asegura que no recibió un peso, pero el portal de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) indica que gastó 117 mil pesos en campaña.

“La verdad ni un clavo, estoy checando eso también para hacer valer mi oficio de rechazo”, afirmó ayer.

La excandidata a diputada por el sexto distrito Ana Lilia Márquez Garibay por ese partido, quien según el reporte gastó 53 mil 113 pesos, también desconoce totalmente que el partido haya bajado recursos.

“No nos dieron un solo peso”, aseguró. “Lo poco que gasté en mi campaña, que fueron como 10 mil pesos, lo recibimos de donación de algunos amigos”, indicó.

Y esta expresión es la misma a la que están acudiendo otros de sus compañeros, la mayoría activistas que sin experiencia en el ámbito político decidieron participar en este proceso electoral bajo un partido que se supone, señalaron, no tenía compromisos con ningún otro, o con el poder en turno.

De acuerdo con el INE, Fuerza por México reportó gastos en el estado de Chihuahua por 5 millones 98 mil pesos, de los cuales, quien contendió por la gubernatura, Alejandro Díaz, gastó 2.8 millones de pesos.

“En realidad, a ninguno de los diputados locales nos dieron recursos”, insistió Aarón Gallegos, exaspirante al cuarto distrito electoral local bajo las siglas del FXM, quien agrega que el partido facturó a su nombre y falsificó firmas.

Gallegos aparece en el portal del INE con un gasto de 55 mil pesos, los cuales, asegura, nunca tocó.

El Diario trató de establecer comunicación con el dirigente estatal de este instituto político, Antonio Franco, y también con la secretaria de Finanzas del Comité Directivo Estatal, Guillermina Rodríguez, pero ninguno respondió.

A nivel nacional, de acuerdo con medios de comunicación, este partido de reciente creación recibió del INE para gastos de campañas y actividades ordinarias, un monto de 162 millones de pesos, mientras que obtuvo otros 150 millones que le fueron entregados por institutos electorales en los 32 estados del país.

Aun así, se reportó, no logró salvar el registro al no obtener el 3 por ciento de las votaciones federales, por lo que ya está en proceso de extinción, además de que enfrenta denuncias de candidatos en todo el país por fraude en el uso de esos recursos.

También en Chihuahua señalan anomalías

Excandidatos del partido Fuerza por México denunciaron que en el reporte de gastos que fue publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) se les atribuyen presupuestos ejercidos que no les fueron entregados por el partido.

Carmen Inzunza, quien aparece con un presupuesto ejercido de 59 mil 539 pesos, dijo que a ella no le fue entregado recurso para su campaña como candidata a diputada por el Distrito 16, mientras que Patricia Borunda, candidata a la alcaldía de Chihuahua, destacó que ella aparece con un fondo ejercido por 297 mil pesos, cantidad muy superior a lo que ejerció, además de que se trató de dinero que ella aportó de manera personal, además de algunas donaciones menores de personas que apoyaron su campaña.

Según el sitio oficial del INE el partido Fuerza por México ejerció un gasto electoral de cinco millones 98 mil pesos en todos su candidaturas; de esta cifra, dos millones 859 mil pesos se le atribuyen a Alejandro Díaz, candidato a la gubernatura, quien decidió declinar por otra opción política, dejando la candidatura sin un representante, lo que motivó a que los votos que recibió se declararan nulos.

Inzunza indicó que hace unos días recibió una notificación de la autoridad electoral en la que se le pedía que validara los gastos que se le atribuyen. “No sabía que aparecía con casi 60 mil pesos, porque no recibí nada del partido, lo que gasté salió de mi dinero y fue realmente poco, no sé cómo quieren justificar esa cantidad”, dijo. Añadió que acudió al INE a presentar una queja por atribuirle presupuesto que no ejerció, sin embargo, destacó que es un proceso largo, ya que le indicaron que primero debe tratar de resolverlo al interior del partido, luego ante la autoridad electoral y finalmente ante las instancias investigadoras.

Un caso casi idéntico es el de la excandidata a la alcaldía de Chihuahua Patricia Borunda, quien explicó que envió un reporte por 61 mil pesos, los cuales fueron para pagar algunos artículos promocionales, así como gastos de los brigadistas, pero en el sitio oficial aparece con 297 mil pesos ejercidos. Recalcó que para ella es evidente que hay irregularidades, ya que no sabe por qué le señalan más gastos y en dónde quedó ese recurso. Expuso que es muy probable que haya más situaciones similares, en especial porque muchas de las personas ya se desentendieron de Fuerza por México.

Ayer fue solicitada una entrevista con Antonio Franco, dirigente estatal del partido, sin embargo, explicó que estaba en una reunión y que se comunicaría en el transcurso del día (con información de Orlando Chávez).

ochavez@diarioch.com.mx

jolmos@redaccion.diario.com.mx