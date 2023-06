Denuncian tortura vs acusado de colocar bombas en cine

Ciudad Juárez.- Tortura en contra de Osvaldo N. M., presunto responsable de plantar bombas en la plaza comercial Gran Patio Zaragoza, y hasta la omisión de la declaración de un testigo clave para la liberación del acusado, denunció en una protesta Jesús Núñez, padre del imputado, la mañana del miércoles frente a la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

“Me comentó que desde que llegaron a mi casa fue golpeado adentro. Yo estaba en el patio con tres agentes y mi esposa también (nos salimos a platicar), y me comentó que cuando entraron le pusieron una sudadera en la cabeza y lo estaban golpeando y yo ni cuenta me di”, contó Jesús.

Fueron 16 personas las que se reunieron con pancartas exigiendo la liberación de Osvaldo N. M., de 19 años de edad, además de la presentación de pruebas de su responsabilidad, la presentación de un hombre cuya identidad se reserva por razones de seguridad (testigo que presuntamente ubicó al hombre que plantó las bombas), e incluso la intervención de la gobernadora de Chihuahua.

Entre las cartulinas de colores se leía “Señor fiscal Osvaldo es inocente hay un testigo que miró a el culpable” y “Señor fiscal ud. mandó a 40 agentes a detener a mi hijo. Le pido que mande 40 agentes por el testigo de Cinépolis”.

La mamá de Osvaldo, Micaela Monreal, estuvo también presente en la manifestación, aunque llegó tarde, pues se encontraba trabajando. A su llegada, la seguían compañeras de su trabajo en una maquiladora que aún vestían el uniforme de la empresa.

La mujer compartió que “ayer (el martes) (Osvaldo) nos habló, y el director del Cereso, para que fuéramos a verlo, y sí lo miramos 30 minutos. Se encuentra bien porque al menos no lo golpean, pero lo único que él nos dice es que él no tiene nada que ver en eso”.

El caso

Osvaldo N. M. fue detenido el 25 de mayo presuntamente por el delito de desobediencia y resistencia, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Durante la audiencia de vinculación o no a proceso, del domingo 28 de mayo, el juez de Control Apolinar Juárez absolvió al imputado por esos delitos, para luego ser aprehendido por agentes de la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de terrorismo.

Por este delito, además de fabricación y portación de artefactos explosivos, fue vinculado a proceso la madrugada del 3 de junio por el juez Rey David Olguín Olarte, del Centro de Justicia Penal Federal.

Durante la protesta trascendió también que el abogado particular que representó a Osvaldo en Ciudad Judicial, Mario Espinoza Simental, ya no fungía como su defensa pues “ya no pudimos pagarlo”, de acuerdo con el padre del acusado.

Con respecto a la acusación de tortura que hizo Osvaldo durante la visita de sus padres, la Fiscalía de Distrito Zona Norte fijó su postura diciendo que “podría tratarse de una estrategia de defensa, pues lo mencionado no fue alegado en su momento”.

Además, se negó que el presunto terrorista haya sido aislado de sus padres, pues “mantuvo contacto con sus padres, con quienes incluso compartió alimentos” durante las 48 horas que permaneció en el Centro de Detención Provisional, previo a su audiencia inicial.

Por su parte, la SSPE aseguró en un comunicado de prensa que la corporación “permite tener contacto con sus familiares a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en todo momento”, incluido Osvaldo, quien se encuentra preso desde el 28 de mayo.

El permiso para verlo fue tramitado por sus familiares el 8 de junio, se precisó en el boletín, pero fue hasta el 26 de junio que les fue entregado.

Según Jesús Núñez, dicho permiso se les entregó hasta el 27, luego de que les llamó Osvaldo desde el interior del penal y que hablaron con personal del mismo, pero fue a consecuencia de una denuncia pública que se anunció en medios de comunicación.

Jesús aseguró que, como evidencia, de su casa únicamente fueron extraídas dos navajas, cinta adhesiva, resina que llevó su esposa de la maquiladora en que labora ella y trabajaba Osvaldo, una máscara “que mi esposa compró para una fiesta de Halloween”, un cuaderno y una pantalonera, pero cuestionó que “si hubiera ahí bombas, se supone que tendría que estar la casa vacía”.