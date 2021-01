Denunciarán a subsecretaria de Educación

Chihuahua– Luego de que se diera a conocer ante la opinión pública un audio donde la Subsecretaria de Educación, Liliana Rojero, invita a votar por Gustavo Madero y descalifica a Maru Campos, el coordinador de la precampaña de la alcadesa de Chihuahua con licencia, Arturo García Portillo, informó que presentarán una denuncia contra la funcionaria.

Indicó que será por uso indebido de sus atribuciones como funcionaria pública, utilizar su cargo para coaccionar el voto y la violación del mandato judicial de no ventilar un caso que tiene un proceso judicial.

“Es reprobable que se utilicen este tipo de discursos y argumentación, y además constituye una violación de la convocatoria de la candidatura a gobernador porque no se pueden utilizar mentiras o acusaciones en las precampañas. Además, se trata de una funcionaria de alto nivel de Gobierno del Estado, y esto adquiere otra connotación sumamente delicada que debería ser revisada por parte de la Función Pública”, externó el coordinador.

Resaltó también que el hecho de que una subsecretaria llame a subordinados para pedir el voto por Madero, se trata de una relación jerárquica indebida, ya que de manera intrínseca se condiciona la conservación del puesto laboral y llamó a evitar este tipo de argumentos, que violan los reglamentos del partido y la ley misma.

“Ahora resulta que tiene ella (Rojero) más información que la misma Fiscalía, porque la Fiscalía ha dicho que no tiene absolutamente nada, lo han declarado públicamente nuestro equipo jurídico ya se está preparando para presentar la denuncia ante los órganos del partido, de eso no hay ninguna duda, pero muy probablemente esta denuncia también se presentará en otros ámbitos afuera del partido”, concluyó García Portillo.

Pide Madero a evitar descalificaciones

Por su parte, el precandidato Gustavo Madero llamó a que se presenten sólo propuestas positivas a la ciudadanía y se eviten las descalificaciones entre los grupos que apoyan a las diferentes candidaturas al interior del panismo.

“Nosotros estamos convenciendo con argumentos, estamos llamando a la unidad y vamos a tender la mano para ser incluyentes. Yo siempre me he mantenido en este discurso y yo les he pedido a todo el equipo que hagamos siempre este trabajo de ser propositivos y llamar a la unidad.

Madero, quien realizó ayer un evento en Creel con militantes de diferentes municipios de la sierra, aseguró con hasta el último día de precampaña sostendrá el mismo discurso y continuará su recorrido buscando el voto de los panistas.

Llama Navarro a denunciar presiones de funcionarios

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Chihuahua, Paco Navarro, exhortó a los militantes a denunciar las presiones que pudieran sufrir por parte de cualquier funcionario panista, en cuanto a mostrar su respaldo a tal o cual proyecto durante el presente proceso interno, asegurando que como árbitro de esta elección interna, se estará vigilante para que todo se lleve de la mejor manera posible.

“Hago un llamado a toda la militancia para que sigamos colaborando para lograr tener la sociedad que deseamos, exhorto de esta manera a interponer las quejas correspondientes, no debemos permitir este tipo de actos, recordemos que todos caminamos en un mismo sentido, ya que, está en juego México, Chihuahua y su democracia”, expresó el líder blanquiazul en Chihuahua.

Se buscó el posicionamiento de la presidenta del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Rocío Reza, pero no atendió los llamados por diferentes vías de comunicación.

Guardan silencio

Por otra parte, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Comité Directivo Estatal del PAN, guardaron ayer silencio, respecto al audio de la llamada que se difundió entre la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Liliana Rojero Luévano con una militante del PAN; donde la primera trata de convencerla en otorgar su voto a favor de Gustavo Madero en el proceso de selección interno albiazul, atacando a la precandidata María Eugenia Campos.

El Diario solicitó ayer ambas instituciones un posicionamiento sin obtener una respuesta hasta antes del cierre de esta edición.