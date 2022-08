Derrama presa Las Vírgenes 18.6 millones de metros cúbicos

Chihuahua.- Tras superar su capacidad de almacenamiento, la presa Las Vírgenes o Francisco I. Madero, del municipio de Rosales, ha vertido 18 millones 665 mil metros cúbicos entre domingo y lunes, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Una ligera capa de líquido comenzó a derramarse por las cortinas de la presa desde las últimas horas del sábado debido al oleaje. Sin embargo, la descarga comenzó a contabilizarse desde las 7:00 de la mañana del domingo, cuando la presa ya reportaba un 100.2 por ciento de su capacidad con un excedente de 0.713 millones de metros cúbicos.

En ese domingo se vertieron 0.128 millones de metros cúbicos, mientras que durante la jornada de ayer, la descarga alcanzó los 18.537 millones de metros cúbicos.

Pese a la vertiente de líquido, esta presa se mantiene por encima de su capacidad de almacenamiento, incluso más que el domingo, pues el último reporte de la Conagua indica que se encuentra al 105.8 por ciento con un excedente de 19.463 millones de metros cúbicos.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que no se han reportado incidentes en la presa ni en los municipios aledaños como consecuencia de la crecida del río San Pedro, salvo la inundación de una parte de la carreta en el municipio de Julimes que se encuentra cerca de un arroyo, pero no que no generó más daños.

Desde el pasado jueves, la Conagua instaló una mesa de de Mando Unificado en Meoqui, en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),la propia CPEC y autoridades de dicho municipio, así como de los de Rosales y Julimes para determinar acciones ante la vertiente de las presas, e incremento de los ríos, arroyos y canales de la región.

Carolina Mesta, vocera de Protección Civil, explicó que los recorridos se han mantenido durante todo el fin de semana para identificar zonas de riesgos ya que el pronóstico de lluvias se mantendrá durante los próximos días.

En las acciones preventivas se verifica el desazolve de los cauces de ríos y arroyos, el retiro de basura y escombros por parte de la autoridad municipal, además del levantamiento de datos de actualización de afectaciones, mismas que serán atendidas de manera inmediata, para reducir el riesgo a la población.

Las diversas autoridades que integran este Mando Unificado recomiendan a la población mantenerse al tanto de los avisos preventivos por más precipitaciones y no acercarse a la presa que se ha convertido en un atractivo por la derrama de agua.

