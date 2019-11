Desafía Estado al Senado por CNDH

Chihuahua.- El Gobierno del Estado de Chihuahua no atenderá las recomendaciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras no sea repuesto el procedimiento para nombrar al presidente del organismo, en el que fue electo Rosario Piedra, dijo ayer el secretario general, Fernando Mesta.

Expuso que no le compete a los estados avalar o reconocer el nombramiento de la presidente de la CNDH, tras la controversia que se generó luego de su designación; sin embargo, destacó que no están de acuerdo con su elección.

Indicó que la posición de los mandatarios estatales emanados del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido la de no atender las recomendaciones del organismo defensor de los derechos humanos por la forma en que fue electa.

Mesta expresó que ante las acusaciones de un posible fraude en la designación de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), anunció que no la reconocerán como la ombudsperson del país.

“Es complicado pensar que realizarás un trabajo adecuado cuando no tienes legitimidad, y más en un tema tan delicado como los Derechos Humanos”, expresó.

Apuntó que Chihuahua no reconocerá a Rosario Piedra, lo que significa que no atenderán a recomendaciones o quejas que se promuevan desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que no hubo democracia en la forma en que accedió al cargo.

Anteriormente, el gobernador del Estado, Javier Corral, calificó como lamentable el proceso de elección de la presidencia en la CNDH. Expuso que más allá que Rosario Piedra tenga la trayectoria para llegar al cargo, el proceso lastima a la Comisión y a la misma presidente del organismo derechohumanista.

Expuso que al forzar a Rosario Piedra se envía un mensaje que daña a la autonomía de la CNDH, además de que tampoco beneficia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tener una persona afín, si es que es realmente lo que busca.





Amenaza senador con juicio político

Ciudad de México-- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, advirtió que las autoridades municipales y estatales que ignoren las recomendaciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tendrán que enfrentar los juicios políticos que se interpongan para una posible destitución.

Aseguró que los gobernadores y alcaldes del PAN están en su derecho de desconocer a Rosario Piedra Ibarra como la titular de la CNDH pero eso, dijo, “no es inteligente”.

"Todas las recomendaciones tienen que ser atendidas y la autoridad tiene la obligación de atenderlas, nada de que yo no la atiendo, porque incluso incurren en desacato y probable juicio político, tienen que ser llamados a comparecer al Senado. En el caso de que persista el desacato, puede existir incluso juicio político y destitución", aseguró Monreal.

La declaración surge luego de que hace unos días, tanto gobernadores como alcaldes de Acción Nacional publicaron su rechazo al nombramiento de Piedra Ibarra como ombudsperson, al que calificaron de fraudulento. Los panistan han asegurado que llegarán hasta las últimas consecuencias.

A esta lista se suman los presidentes de 28 comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes aseguraron que la titular de la CNDH no cumple con el requisito de no ocupar un cargo en algún partido político un año antes de la elección, toda vez que hasta apenas hace una semana pidió licencia para separarse de Morena.

En medio de gritos y empujones, el pasado 12 de noviembre, Rosario Piedra Ibarra tomó protesta en el Senado de la República.

Por su parte, la CNDH convocó a una conferencia de prensa para hoy en las instalaciones del Organismo ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.