Desaparece madre con sus 3 hijos; temen regresó con expareja que la maltrataba

Una mujer jimenense desapareció hace dos días con sus 3 hijos, la madre y abuela de los desaparecidos asegura que pudo ser víctima de algún delito por parte de su ex pareja quien la maltrataba constantemente, por lo que teme por su integridad.

A través de distintas redes sociales, la madre de la mujer de nombre Bertha Romero difundió en varios grupos públicos de compra venta el siguiente mensaje: "Hola buenas tardes hoy más que nada les pido su ayuda hoy mi hija se acaba de salir de la casa con sus tres hijos se fue con su ex marido los que me conocen saben la historia de ella,ella esta mala por favor si alguien la a visto no dude en avisarme. Por favor ayúdenme a compartir."

En la la publicación aseguran que la mujer se encuentra enferma y que era maltratada constantemente por su esposo, además de culparlo a él de habérsela llevado, por lo que teme que su integridad y la de sus nietos estén en peligro.

La mujer publicó que el ex de su hija vive en la capital del estado, por lo que está solicitando el apoyo de medios y grupos de aquella ciudad para dar con su paradero.