Desaparece mujer al salir de maquiladora en Juárez

Ciudad Juárez.- Una familia se encuentra desesperada por la desaparición de Anabel Montañez López, de 33 años, quien fue vista por última vez el domingo 27 de octubre al salir de la empresa Foxconn Las Torres, donde trabajaba como operadora de producción.





Denisse García, cuñada de la mujer, comentó que desconocen si Anabel abordó el transporte de personal que la llevaría al Smart Torres del Sur, donde después tomaría un Uber que la llevaría a su vivienda en el kilómetro 29.





"Ella trabajaba como operadora en turno especial de sábado y domingo, ese día salió a las ocho de la noche y no sabemos si se subió al camión o no, porque tenía que tomar dos Uber de esos que no son oficiales para llegar a casa, uno del Smart al kilómetro 20 y de ahí otro al 29", dijo.





Anabel es originaria de Lerdo, Durango, pero tiene más de 25 años en esta frontera.





Además, es casada y tiene tres hijos, de 15, 13 y 8 años de edad.





Mencionó aunque acudieron a Foxconn para saber por medio de los videos si su cuñada abordó el camión, la empresa manifiesta que no puede mostrarlos porque necesitan la intervención de la Fiscalía General del Estado.





Sin embargo, dijo que esta instancia insiste que se trata de una desaparición voluntaria.





"¿Cómo va a irse ella de su casa y dejar a sus tres hijos, si eran lo más importante que tenía, ella los amaba?", expresó García.





Anabel mide 1.62 metros de altura y pesa 60 kilogramos, con complexión regular.





Su piel es trigueña clara, cabello lacio y castaño claro, de ojos redondos y café oscuro.





La cara es ovalada, nariz recta, mediana y boca simétrica, mediana.





Como señas particulares tiene una cicatriz en el lado derecho de la barbilla y lunares en la parte posterior del cuello.





El día de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla azul, botas y chamarra negras.





Cualquier puede ser dada a conocer al número de celular 656-577-77-23.