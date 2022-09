Desaparecen 3 venezolanos en la vía Samalayuca-Juárez

Cortesía / Yhoan Arias Neira, Yeison Flores y Franklin Javier Neira Contreras

Ciudad Juárez.— “Amor, hablamos después porque se montaron unos muchachos raros aquí en el bus, hablamos después”, fue lo último que Yeison le dijo a su esposa hace 16 días a través de una llamada de WhatsApp, antes de desaparecer junto a dos venezolanos con quienes viajaba en un camión de pasajeros rumbo a Ciudad Juárez, a la altura de Samalayuca.

Franklin Javier Neira Contreras, de 42 años de edad; su primo Yhoan Arias Neira, de 27, y su amigo Yeison Flores, de 26 años, salieron el 23 de agosto de Venezuela hacia Estados Unidos, y aunque su familia asegura que los tres viajaban por el país con un permiso temporal emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM), desde el 8 de septiembre dejaron de comunicarse, por lo que desde Venezuela pidieron el apoyo de la comunidad binacional para encontrarlos.

“Ellos salieron el 23 de agosto, salieron de Venezuela para Colombia, de Colombia fueron para la isla de San Andrés, de San Andrés agarraron para Nicaragua, pasaron todo el trayecto vía Nicaragua, pasaron por Guatemala, llegaron a México. Después, cuando están en la Ciudad de México ellos me escribieron, en todo el camino iban comunicándose, me dijeron que iban para Monterrey, pero en Monterrey dijeron que iban a agarrar otro bus porque en Monterrey estaba la cosa un poco fuerte, como que estaba muy difícil el paso. Entonces, agarraron un bus para Ciudad Juárez”, narró Verónica, la hermana de Franklin Javier.

Desesperados por no saber si los robaron o si lograron cruzar la frontera, los familiares buscan dar con su paradero para saber que están bien.

“Ellos iban por Samalayuca, yo estaba hablando (con ellos) por mensaje normal. Uno de los muchachos estaba hablando con la esposa en ese momento por llamada de WhatsApp, entonces él le dice: ‘amor, hablamos después porque se montaron unos muchachos raros aquí en el bus, hablamos después’. Desde ahí no se sabe más nada de ellos”, relató.

Dijo que ya hablaron a la central camionera de esta ciudad, en donde les dijeron que el camión en el que viajaban desde Monterrey llegó a tiempo y que los pasajeros también, pero que no les podían dar más información. Sin embargo, su última conexión fue a la altura de Samalayuca.

“Desde ese momento no sabemos más nada de ellos, sé que la última conexión de Yhoan fue en Samalayuca porque a las 5:36 hora venezolana, 4:36 hora en México, él me envía la ubicación y aparece ahí en Samalayuca. Después de ahí se perdió comunicación con ellos, el jueves 8 de septiembre, y desde ahí no supimos más nada”.

Aunque los tres viajaban con un ‘salvoconducto’, sus familiares están preocupados porque les dijeron que antes de llegar a Ciudad Juárez está un retén militar y el INM, pero no han logrado contactarse ni con las autoridades de México ni con las de Estados Unidos.

Los familiares narraron además que todas las llamadas y búsqueda la tienen que hacer a través de redes sociales o terceras personas, porque su Gobierno les tiene bloqueadas las llamadas hacia Estados Unidos y el Internet es muy lento.

Desde inicios de septiembre, cientos de venezolanos han arribado diariamente a Ciudad Juárez con el objetivo de cruzar el río Bravo/Grande y entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza en busca de asilo.