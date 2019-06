Desaparecidos de Cuauhtémoc, el fiscal y los comandantes

La Fiscalía General del Estado negó la detención del fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón y los comandantes de la Agencia Estatal de Investigación, pero los funcionarios están desaparecidos de Cuauhtémoc, donde despachan comúnmente.

Personal de la Fiscalía Zona Occidente confirmó que este día no han acudido a sus oficinas a laborar y que al interior sólo se ha informado que andan “en comisión”, sin especificar el lugar o las condiciones en que se encuentran.

Parte del personal asegura que se encuentran en Chihuahua capital, atendiendo reuniones relacionadas con la seguridad en la región; pero otros señalan que tienen operativo en la zona serrana, donde tiene jurisdicción la FZO.

Sin embargo, reconocen que no es común la ausencia del fiscal y de todo el cuerpo de mando de la Policía Ministerial al mismo tiempo.

Carrasco Chacón por su parte no responde el celular y manda directo al buzón en los intentos que se han hecho para localizarlo.