Desaparecieron todo un día 3 niños en el Vergel, fueron localizados sanos y salvos

Hidalgo del Parral.- Tres niños desaparecieron al salir de la escuela en EL Vergel, Balleza desde el pasado viernes y fueron localizados este sábado en buen estado de salud, aunque no han destallado en donde estuvieron todas estas horas, las investigaciones han iniciado para esclarecer el caso.





Tras el operativo que implementó la dirección de seguridad pública y agentes de la FGE en la región de Balleza , luego del reporte de desaparición de 3 menores quienes fueron identificados como Kendra Yatziry Viga Bustillos de 10 años , Keira Nohemi Ayala Viga de 7 años y César José Ayala Viga de 6 años, fueron localizados en buen estado de salud .





Los niños fueron ubicados en la región El Vergel Balleza, en la parte baja del poblado en un domicilio, sin conocer más detalles del porque no dieron aviso a su familia de su ubicación pasando más de 24 horas ausentes.



Los familiares manifestaron que los pequeños salieron de la primaria a las 2 de la tarde localizada en El Vergel con rumbo a su domicilio sin embargo no llegaron, expresaron que desde ese momento no se supo nada de ellos por lo que iniciaron una búsqueda intensiva por varios sectores de la comunidad hasta localizarlos este sábado, aunque aún no se ha detallado en donde.



Durante esta mañana el presidente municipal de Balleza Arturo Médina giro instrucciones para que policías municipales de la cabecera municipal acudieran a la región de el vergel para apoyar a la familia en la búsqueda y afortunadamente se logró dar con ellos .



Los menores en este momento son valorados por médicos para ver si estado de salud y serán entregados a su familia .