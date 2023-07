Desarman a director de policía municipal de NCG

Durante un operativo que la Policía Estatal realizó en el municipio de Casas Grandes, le fueron retiradas las armas de cargo a Edgardo Quiroz Castañeda quien se desempeñaba como policía municipal en dicho municipio y fue nombrado director de Seguridad Pública municipal en Nuevo Casas Grandes.

Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) explicó que la licencia para porte de arma estaba asignada a Casas Grandes y estas no se pueden transferir a otros municipios, además de que, debido a la situación que se vive en Nuevo Casas Grandes, tiene suspendida su licencia colectiva y no se habrá de reestablecer hasta que cuente con elementos debidamente evaluados.

Al momento en que la policía estatal se enteró del nombramiento de esta persona como director de Seguridad Pública Municipal de Nuevo Casas Grandes, elementos estatales acudieron al municipio aledaño de Casas Grandes, en donde procedieron con el desarme de esta persona.

El vocero de la SSPE explicó que, el nombramiento no cumple con los requisitos, pues no se integró una terna, ni fue avalada por el cabildo, ni por el congreso, y mientras la policía municipal de Nuevo Casas Grandes no disponga de elementos debidamente acreditados, no se les habrá de asignar licencia colectiva para el porte de armas.

Cabe señalar que, el desarme de la policía municipal se dio ante las denuncias de que estaba infiltrada por el crimen organizado y derivó en el desarme de 96 elementos, de los cuales 40 presentaron su renuncia, 30 reprobaron su examen de control y confianza y el resto continúa en evaluación.

“Respetamos completamente a las autoridades y niveles de gobierno, respetamos la autonomía de NCG para hacer los nombramientos que consideren”, expresó Gilberto Loya, quien destacó que, a pesar de la autonomía municipal todos los nombramientos deben estar en estricto apego al marco legal, tanto lo que indican las leyes locales, como lo que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que es el organismo que avala a los cuerpos policiacos.

En el caso del examen de Control y Confianza, el funcionario estatal expuso que este debe ser en apego al cargo de director de Seguridad Pública, pues explicó que, la evaluación no es genérica para todos los policías, sino que se realiza con base al grado o al cargo que habrán de desempeñar.