Desarman a la DSPM de Maguarichi

Ante la crisis que viven las policías municipales, el gobierno estatal anunció que se harán esfuerzos presupuestarios para contratar a más agentes estatales que tomen el control de la seguridad pública y brinden protección a la población.

Son al menos 12 municipios que no cuenta con policías preventivos, además de otros cuyas corporaciones no cuentan con la capacitación, equipamiento ni certificación necesarios para brindar servicio de seguridad a sus comunidades.

El último ejemplo de esta situación es Maguarichi, que cuenta con una Policía Municipal de 12 elementos a los que ayer la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les retiraron 11 armas largas y 12 cortas por no cumplir con los requisitos establecidos dentro de la licencia colectiva de armamento. La gobernadora Maru Campos Galván advirtió que el estado intervendrá en todos los municipios donde no existan agentes de seguridad para lo cual, la Secretaría de Hacienda realizará los ajustes necesarios para obtener recursos que permitan contratar a más agentes de la SSPE y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Ministerios Públicos. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si no hay policías en los municipios, y que quede muy claro para el crimen organizado y para quienes hacen la vida imposible a los chihuahuenses, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, manifestó. Por su parte, el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte comentó que ante el déficit de policías estatales se hará un “sobreesfuerzo” para lograr atender las necesidades de todas las localidades, así como generar una mayor coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional (GN).

También el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que hay una convocatoria abierta para reclutar a 300 elementos para las diversas áreas de la Policía del Estado. En el estado de Chihuahua hay 5 mil 975 policías municipales, el 75 por ciento de ellos concentrados en las cinco ciudades más grandes, lo que deja a 62 municipios con un mínimo estado de fuerza en materia preventiva, de acuerdo con el diagnóstico presentado en el Plan Estatal de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 2022-2027, el cual se elaboró con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2021 del INEGI.