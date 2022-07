Desarrollarán mexicanos sus habilidades en UTEP

Tomada de internet

Ciudad Juárez.— Una delegación de 70 jóvenes estudiantes mexicanos, quienes formaron parte de las generaciones 2020 y 2021 del Programa “Jóvenes en Acción México-Estados Unidos (JenA)”, pasarán dos semanas desarrollando sus habilidades de liderazgo, comunicación, idioma inglés y participación comunitaria en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

El grupo, proveniente de más de 15 estados de la República Mexicana, arribó el viernes a la universidad de la vecina ciudad. JenA brinda la oportunidad a estudiantes mexicanos inscritos en primero o segundo año de instituciones públicas o privadas de nivel medio superior, para que participen en un intercambio a los Estados Unidos, para explorar temáticas sociales que afectan a ambos países.

Pero, debido a la pandemia, las generaciones 2020 y 2021 se llevaron a cabo de manera virtual, por lo cual este año “reconociendo la riqueza y dinamismo de esta región fronteriza y buscando aprovechar el talento local, se eligió a la Universidad de Texas en El Paso como anfitriona para que las generaciones 2020 y 2021 pudieran realizar su viaje este año”, dio a conocer el Consulado General de México en El Paso.

Durante su trabajo virtual, los jóvenes hicieron equipos, desarrollaron proyectos donde abordaron temas como acceso a un medio ambiente limpio; prevención del ‘bullying’, creatividad, innovación y emprendimiento; prevención de la violencia doméstica, educación financiera, tecnologías y metodologías para el aprendizaje del inglés, y abandono escolar.

“Jóvenes en Acción para mí fue una experiencia increíble, desde el día que vi el programa me quise postular porque quería una nueva aventura. Ahora, después de todo lo vivido, todas las personas que conocí y lo que aprendí, me puedo dar cuenta que decir sí a nuevas aventuras puede cambiar tu vida completamente. Decir gracias no es suficiente para expresar lo feliz que estoy por haber participado en este magnífico programa”, aseguró Fátima, del equipo virtual Programando mentes.

El programa Jóvenes en Acción es ofrecido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, representado por su Embajada Estados Unidos en México, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el apoyo del sector privado.

“Jóvenes en Acción ha sido una aventura de aprendizaje enorme y crecimiento personal. Gracias al programa he podido dimensionar el impacto de una idea bien trabajada en mi comunidad, además de que me ha permitido creer en mis capacidades y me ha dado herramientas para crecer como líder. Sin duda, ser parte del programa me llena de orgullo, gratitud y ha cambiado la manera en la que veo al mundo”, dijo Gabriela Payán, perteneciente al equipo llamado La información es inversión, de la generación 2021.

Desde 2010, este programa cuenta ya con 864 exbecarios de 30 estados de la República Mexicana, incluyendo Chihuahua. Algunos de estos becarios han terminado ya sus estudios universitarios y continúan desarrollando sus habilidades de liderazgo, apoyando sus comunidades y fortaleciendo las relaciones entre México y los Estados Unidos.

La generación 2022 comenzó el 8 de julio pasado con 29 becarios de siete estados de la República Mexicana, quienes se encuentra actualmente en Vermont, donde están participando en actividades y dinámicas que les permitirán crear cambios positivos en sus lugares de origen.