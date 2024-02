Desata críticas inclusión de Corral en lista morenista

Archivo / El Diario de Juárez Agencia Reforma / Mario Delgado durante el proceso de selección

El exgobernador Javier Corral irá por el senado por la vía plurinominal, pero esta vez por Morena, luego de que la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido desahogó el proceso de valoración de los perfiles para su acomodo dentro de los espacios no reservados en las listas.

Corral Jurado se ubicó en el lugar 9 de 23 en la lista de senadurías plurinominales difundida por ese partido ayer, mientras que como su suplente quedó la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados de la Rosa.

La inclusión de Corral en la lista morenista desató críticas de otros aspirantes panistas y militantes de Morena.

Por ejemplo, la diputada federal y aspirante al senado por la coalición PRI–PAN–PRD, Daniela Álvarez calificó como “un pésimo error” el hecho de que Corral aparezca en el listado dado a conocer ayer jueves por Morena.

No es la primera vez que Corral Jurado llega a un puesto legislativo por la vía plurinominal, incluso ha cursado nueve años legislando sin haber sido votado en elecciones.

Primero fue diputado local por representación proporcional (plurinominal) del 1 de octubre del 1992 al 30 de septiembre del 1995; luego saltó a una diputación federal, también plurinominal del 1 de septiembre de 1997 a marzo del 2000. Volvió a ser diputado federal por la misma vía del 1 de septiembre de 2009 al 22 de marzo del 2012.

Incluso, ese mismo año, el expanista perdiendo en elecciones ganó una curul en el Senado por la vía de primera minoría del 1 de septiembre de 2012 al 9 de febrero de 2016.

Por otro lado, en la lista por el senado también aparece Omar Helen García Palomar en el lugar 21.

En tanto, en la preselección de diputaciones por la vía de representación proporcional dentro de la primera circunscripción, en la que se integra Chihuahua, el mejor ubicado fue el diputado federal Armando Cabada Alvídrez, en el lugar 14 de 25 en la lista anunciada por ese partido.

El diputado local Benjamín Carrera Chávez, también se ubicó en esa lista, pero en el lugar 24 y Zianya Itandehui Sandoval Rodríguez, consejera del Congreso del Estado, como suplente en el lugar 17 de la lista.

“La integración de las listas cumple con el compromiso de paridad, acciones afirmativas y con la estrategia político electoral de Morena para representar auténticamente al pueblo de México en su diversidad y pluralidad social, económica y política”, aseguró el partido.

Asimismo, el análisis de los perfiles permite, indica Morena, una preselección para asegurar la congruencia ideológica y su compromiso con los principios del movimiento para consolidar el segundo piso de la transformación.

Aparecer en lista fue cuestión de suerte: Pérez Cuéllar

Aparecer el miércoles en la noche como diputado plurinominal fue de suerte, porque él no se registró para ese cargo, aseguró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y explicó que en el sorteo entraron delegados de Morena y salió seleccionado.

Sobre la candidatura del exgobernador Javier Corral declinó hacer declaraciones. “Sin comentarios”.

“No me registré para diputado, nunca me registré, tuvimos sesión de Consejo Nacional virtual antier en la noche y ahí nos informaron, yo la verdad es que nunca me imaginé, dijeron que todo el Consejo Nacional iba a entrar a la tómbola, yo soy consejero nacional, tuve buena suerte”, expuso.

Dijo que de ese modo el miércoles en la noche fue senador con licencia, alcalde en funciones y candidato a diputado plurinominal al mismo tiempo.

“Me duró como cinco horas, ya hoy en la mañana ya no aparezco”, declaró ayer jueves.

Explicó que ayer en la mañana ya no estaba en la lista para diputado plurinominal por Morena porque primero está registrado como candidato a alcalde.

“Fue solamente un golpe de suerte, que si no hubiera sido alcalde en ese momento me hubiera caído muy bien, pero mi objetivo está en que siga el cambio, que siga la transformación en Ciudad Juárez”, mencionó.

Como se informó, el exgobernador Javier Corral resultó dentro de los primeros 10 lugares en la lista del Senado para las fórmulas preseleccionadas para las listas de representación proporcional para el Congreso de la Unión, luego de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena desahogó el proceso de valoración de los perfiles para su acomodo dentro de los espacios no reservados en las listas. (Araly Castañón / El Diario)

Movimiento guarda silencio; el PAN censura

Luego de que el nombre de Javier Corral fuera publicado en el lugar 9 de la lista de senadores plurinominales de Morena, diversas reacciones surgieron en el entorno político, en diferentes partidos. Mientras que en Morena presentaron una postura neutral sobre el tema, o lo esquivaron, en el PT y en el PAN emitieron severas críticas.

A través de múltiples mensajes, llamadas y por medio de su departamento de comunicación social se buscó la postura de Brighite Granados, suplente de Corral en la fórmula de representación proporcional por el Senado, pero no fue posible conocer la opinión de la presidenta del Comité Estatal de Morena.

Hugo González, presidente del Consejo Estatal de Morena, comentó que en el movimiento del cual forman parte existe la pluralidad y que la incorporación de Javier Corral a sus filas no daña la credibilidad del proyecto de Morena, pues apoya a Claudia Sheinbaum de diferentes maneras.

Lilly Aguilar, diputada del Partido del Trabajo, consideró que Morena desperdició un lugar con la designación de Javier Corral, a quien a principios de diciembre de 2023 acusara de manera figurada de asesinar a su madre.

Aguilar Gil dijo que respeta pero no respalda la decisión de Morena como partido, sin embargo, seguirá perteneciendo al movimiento aunque integre a personajes como Corral.

Como si la mereciera y como si no hubiera dejado agraviados a los chihuahuenses por su mal gobierno e irresponsabilidad, Morena premia a Javier Corral con una senaduría, declaró Mario Vázquez, precandidato a senador por el PAN, quien criticó que con este tipo de decisiones desplazan en Morena a sus verdaderos militantes para cabida a “tipos de baja calaña”.

“Es un atentado en contra de los chihuahuenses esta decisión morenista, la ‘reina de las pluris’, Javier Corral retomó esa vía proporcional ante su desprestigio e incapacidad de tener votos en calle”, sentenció Vázquez Robles.

Daniela Álvarez, compañera de fórmula panista por el Senado, reprobó también la vida política a este tipo de personales y calificó de pésimo error la postulación de Corral, pues representa un agravio no sólo para los morenistas, sino para todos los chihuahuenses por el amplio rechazo en el estado, ganado a pulso por el pésimo gobierno que encabezó. (César Lozano T. / El Diario)

Exgobernador nos traicionó: Maru Campos

La designación de Javier Corral en la lista para candidatos plurinominales para el Senado por Morena fue señalada por la gobernadora del Estado, Maru Campos, como la evidencia de que el exmandatario ya tenía su plan desde las elecciones de 2021, por lo que traicionó a su partido y operó para el otro candidato.

Por su parte el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gabriel Díaz, comentó que el exmandatario fue uno de los principales críticos de Morena y ahora no solamente se ha sumado a sus filas, sino que ahora podría llegar al Senado.

“Pues fuera máscaras, no era ningún secreto que ya estaba claro desde hace mucho tiempo que jugaba ya con Morena, y ahora ya fuera máscaras, una vez más, que Morena explique por qué tanto lo criticó y ahora que lo tiene en sus filas, va a ser muy gracioso ver a los diputados de Morena dándose esas maromas”, destacó.

La gobernadora también dijo que es una vergüenza que Javier Corral esté en la lista de plurinominales al Senado por Morena. Destacó que esto muestra que Corral traicionó a su partido en el 2021, ya que tenía sus compromisos con Morena. “Háganme el favor, es de vergüenza”, señaló.

Al respecto el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, declaró que este asunto es interno de Morena, y que las explicaciones corresponden al partido.

“Considero que este es un asunto interno de Morena, y las explicaciones deben ser proporcionadas por el propio partido a sus militantes. Francamente, no merece mayores comentarios”, apuntó. (Orlando Chávez / El Diario )