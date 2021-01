Descarta Corral compra de vacunas

Chihuahua.- Pese al nuevo crédito por casi 2 mil millones de pesos que estaría por aprobar el Congreso del Estado, el gobernador Javier Corral descartó que la administración estatal adquiera dosis de vacunas contra el Covid por su cuenta.

Dijo el mandatario que alrededor de ocho mil vacunas contra el Covid-19 llegarán a Chihuahua entre hoy y mañana y serán aplicadas a los “héroes de la salud” que se encuentran en la segunda línea de batalla contra el virus que laboran en los 30 hospitales que integran la red IRAG.

Las dosis, de acuerdo con el mandatario se aplicarán al personal de salud que tiene contacto indirecto con pacientes covid, como pueden ser paramédicos, camilleros y personal administrativo de las unidades de salud, que sumados a las 20 mil vacunas que se aplicaron en una primera instancia, se cubre a gran parte del personal que labora en los hospitales de la red IRAG.

Con esto, confió en que los niveles de la pandemia se mantengan a la baja y que se pueda reducir la transmisión viral en el estado y posteriormente avanzar en la aplicación del antídoto para los adultos mayores tal como se tiene previsto a nivel nacional a partir del próximo mes, grupo de la población que es de alto riesgo.

En cuanto a la adquisición de vacunas por parte del gobierno estatal, dijo que por el momento no se contempla que el estado destine recursos para la compra, pues indicó que no se cuenta con la solvencia económica para hacerlo y en segundo lugar no se tiene el permiso para que las entidades federativas puedan comprar las dosis.

En este sentido, explicó que, el acuerdo que las farmacéuticas hicieron es con los gobiernos de cada país, esto con el objetivo de tener un mejor control en la distribución de las vacunas y como medida para controlar el mercado y evitar que el precio de cada vacuna se incremente de manera desmedida, afectando a los que menos tienen.

Así mismo, pidió al gobierno federal que la distribución de la vacuna se de a través de los sistemas de salud de cada entidad, al considerar que de esta manera se puede tener un mayor avance en la aplicación y la población pudiera estar protegida en menos tiempo.