Descarta IEE focos rojos por violencia

La presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto, consideró que la violencia registrada en el estado no está relacionada con el proceso electoral, a pesar de que datos arrojados por al menos dos casas consultoras colocan a Chihuahua en riesgo alto en elecciones.

“Hasta ahorita para mí es novedad, nosotros no tenemos ahorita puntos o focos rojos, sí sabemos que el estado está sufriendo una ola de violencia severa, pero no está relacionado con el tema electoral. Hasta este momento no hay algo que nos indique que así será, hasta ahorita”, comentó la funcionaria electoral.

De acuerdo con la gráfica mostrada por la organización Data Cívica en su estudio Votar Entre Balas, Juárez es el cuarto municipio fronterizo del país con el mayor número de ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.

Además Juárez encabeza la lista de violencia política en el estado. A nivel estatal se han presentado 32 casos en los últimos seis años. Juárez ocupa el primer lugar, con ocho y la ciudad de Chihuahua junto con Balleza contabilizan cuatro eventos violentos.

Mientras que, la estadística muestra, se han presentado casos de violencia política en 14 municipios del estado, con al menos un evento.

Otro estudio realizado por la casa consultora Integralia, en su Primer Reporte de Violencia Política 2024, también advierte que el estado se ubica con un alto nivel de riesgo por la posible intervención del crimen organizado en las elecciones locales de junio.

El documento muestra que la entidad cuenta con acumulación de mercados ilícitos, grupos criminales en conflicto armado, un Estado de Derecho débil, celebración de elecciones municipales y municipios claves para el crimen altamente competitivos.

“Vimos el dato que surgió, sin embargo entiendo que debe estar relacionado con la tasa de homicidio, pero no directamente es un dato vinculado a violencia política”, apuntó.

En Chihuahua se elegirán el próximo 2 de junio 22 diputaciones de mayoría relativa, 67 presidencias municipales, 712 regidurías, 11 diputaciones de representación proporcional y 67 sindicaturas. La campaña electoral iniciará el 25 de abril próximo.

En tanto que la campaña electoral del proceso federal será del 1 de marzo al 29 de mayo, en el que se elegirán nueve diputaciones federales y dos senadurías, además de la Presidencia de la República.