Descartan a Diego Rolán para el América

Ciudad de México.- El delantero Diego Rolán llegó a la Ciudad de México en la madrugada de este jueves, acompañado de su representante Gerardo Rabajda, quien, a pesar de los rumores, aseguró que no es el América el equipo al cual se vincularía el jugador.

No venimos al América y aún estamos negociando, pero no les puedo decir con qué club. Se han tergiversado muchas cosas que no son ciertas”, mencionó.

A pesar de la insistencia de los medios, Rabajda no quiso dar más información.

“No es el América, es lo único que les puedo decir, ustedes conocen la labor del representante”, finalizó.

El jugador uruguayo se negó a dar declaraciones y únicamente señaló que el nivel del futbol mexicano es bueno.