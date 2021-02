Descartan a los maestros como grupo prioritario para vacuna Covid

El Diario

Hidalgo del Parral. - De momento no hay ninguna indicación para organizar la aplicación de vacunas anti-Covid al sistema magisterial en el estado.

La doctora Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, aseguró que hasta el día de hoy aún no hay una indicación desde el Gobierno federal para la vacunación contra Covid-19 del magisterio en Chihuahua.

Tras reiterar que el regreso a clases presenciales no se dará sino hasta contar con un semáforo verde consolidado, precisó que a ningún maestro, como ocurre con cualquier ciudadano, se le obligará a vacunarse.

No obstante, enfatizó que será un ejercicio personal de responsabilidad de vacunarse en la etapa que a cada quien le corresponda.

Cuestionada sobre supuestos oficios remitidos a planteles escolares en torno a la presunta próxima vacunación del colectivo de trabajadores de la educación y un hipotético regreso a clases presenciales, la doctora Ávila empezó señalando que “recordemos que para que se puede llevar a cabo el regreso a clases tendríamos que estar en un semáforo en verde. O sea, todavía lleva un proceso, y también necesitamos que nos den la indicación a nivel federal”.

Respecto al tema de la vacunación de los docentes, la subdirectora de Medicina Preventiva aseguró que “quien nos marca la pauta de cómo llevar esta vacunación es nivel federal, y por lo pronto todavía no tenemos ningún lineamiento, todavía no se nos explica; estamos a la espera de que nos pueda decir la Federación al respecto. Todavía no tenemos nada con respecto a esta vacunación”.

De igual modo aclaró que, como con el resto de colectivos, a los trabajadores de la salud, maestras, maestros, administrativos y trabajadores manuales no se les obligará a vacunarse, pero sí señaló que será un ejercicio de responsabilidad que lo hagan cuando llegue su turno.