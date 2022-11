Descartan aquí casos de subvariante ‘perro del infierno’

Archivo / El Diario de Juárez / Personas con cubrebocas

Ciudad Juárez.— Aunque en Juárez aún no hay incidencias de la subvariante de Covid conocida como “perro del infierno”, el Colegio Médico advirtió que resulta indispensable que la comunidad procure emplear las mascarillas. Si bien no pidió hacerlas obligatorias de nueva cuenta, Lorenzo Soberanes Maya, secretario del gremio, exhortó a mantener la conciencia para evitar que exista una nueva alza en los contagios de la enfermedad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los ramales BQ1 y BQ.1.1, que aluden al can de la mitología griega, todavía no han sido detectados a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre). Tal denominación del perro que custodia el inframundo surgió de la analogía de lo difícil que resulta huir, y por eso el profesional pidió cautela. Y es que al menos 207 casos de varias cepas se han hallado aquí.

A través de la requisición 0801429220000440 hecha en Transparencia, el órgano descentralizado de Servicios de Salud Chihuahua señaló por medio del departamento de Epidemiología que en este municipio van 85 incidencias de Delta, 53 de Ómicron y 17 de Alpha, siendo las llamativas o de “preocupación”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las otras 52 capturas son de aquellas de menor interés.

“En Alemania se popularizó el nombre de ‘perro del infierno’, porque están haciendo uso del can Cerbero, que en la mitología griega era el perro de Hades, dios del inframundo. Ese perro protegía las puertas del infierno como guardián para que los muertos no salieran y los vivos no entraran. De ahí la relación con la variante, porque es muy difícil escaparse de su contagio y no es fácil detectarlo”, dijo Soberanes Maya.

Recordó que tal mutación del coronavirus llegó a México desde el pasado 16 de noviembre. Aseveró que hasta ayer se tenía certeza de cuando menos 16 casos en el país y puntualizó que, pese a su virulencia, la afección no necesariamente resulta más mortal, aunque sí puede serlo especialmente entre las personas con enfermedades crónico-degenerativas, o bien, de edades avanzadas cuyo sistema se encuentre débil.