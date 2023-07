Descartan en Juárez prohibir reggaetón o narcocorridos

El Diario de Chihuahua / El Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua aprobó ayer por unidad estos contenidos musicales

Ciudad Juárez.- En el municipio de Juárez no se prohibirán los narcocorridos ni el reggaetón, como en la ciudad de Chihuahua, por respeto a las libertades individuales, aseguró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Si los problemas de violencia se resolvieran con prohibir música pues sería muy sencillo, yo creo que no se resuelven así los problemas y creo que se pisa una línea muy delgada de respeto a las libertades de las demás personas”, explicó.

Dijo que el Gobierno debe confiar en el ciudadano y en el criterio que cada quien tenga para escuchar la música que desee.

“No se le obliga a nadie a acudir a un concierto, no se le obliga a nadie a escuchar tal o cual música, y así como no se les puede obligar a acudir a un evento o a escuchar una canción, tampoco se les puede, desde mi punto de vista, prohibir. Me parece que es absolutamente excesivo, autoritario, es un tema que no abona en nada”, anotó.

Afirmó que además hay que aprender de la historia: entre más se prohíben cosas, más se incita a que se hagan.

“Es como animar a la gente a que las haga, nomás recordemos la prohibición en Estados Unidos de la venta de licor, todos los negocios que se hicieron al amparo de esa prohibición, entonces bueno, creo que es un tema que se excede en el respeto a las libertades”, indicó Pérez Cuéllar.

El Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua aprobó ayer por unidad que se sancione la divulgación de contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que promuevan la violencia contra las mujeres, lo que incluye algunos temas de reggaetón y narcocorridos, se informó.

