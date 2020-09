Desconocen comisión de Segob en Chihuahua

Chihuahua, México (22 septiembre 2020).- Agricultores y representantes populares en Chihuahua no reconocieron la mesa de diálogo realizada este lunes por la Secretaría de Gobernación, al no haber sido incluidos los afectados por el agua en la región centro-sur del Estado.

"Nosotros no podemos reconocer esa comisión de diálogo pues porque no estuvimos en ella, y además los que estuvieron ahí no nos representan, puesto que es pura gente, la gran mayoría, que son fuera de la región en donde estamos nosotros los agricultores afectados", puntualizó Raymundo Soto, agricultor del Distrito de Riego 05, en Delicias.

En entrevista con REFORMA, aseguró que los usuarios de la Cuenca del Río Conchos están dispuestos a llegar a un acuerdo.

"En ese diálogo necesariamente tiene que estar una comisión negociadora, pues en donde definitivamente estemos los usuarios dolientes, en donde estén nuestros representantes de módulos, de unidades de riego, de las SRL (sociedades de responsabilidad limitadas), de las asociaciones de agricultores, los presidentes de módulos, etcétera".

También, dijo, los alcaldes de los municipios afectados, independientemente del partido al que pertenezcan.

"Pero que sean los presidentes municipales de la zona, donde estamos los productores afectados, de los 11-12 municipios, y también pues lo correcto sería que tanto los legisladores tanto locales como federales, que son de estos municipios, pues estuvieran ahí en esa mesa negociadora".

Asimismo, sugirió que esté el gobernador Javier Corral.

El productor agrícola, quien participó en la manifestación por la defensa del agua el domingo pasado, señaló que también se debe incluir una representación de los familiares de Jessica Silva, la agricultora que murió luego de ser atacada junto con su esposo en Delicias por elementos de la Guardia Nacional.

Además, consideró, deben convocar a los parientes de los agricultores detenidos por esa corporación la misma noche en que ocurrió el ataque contra la pareja.

"No podemos nosotros reconocer a una comisión en donde no estamos", recalcó.

"Claro que queremos dialogar definitivamente porque queremos solucionar esto. Lo hemos dicho muchas veces: no somos de ningún partido político, no somos manipulados por nadie, simplemente lo que queremos es resolver este problema para ponernos a trabajar tranquilos y en sana paz".

Recordó que los municipios afectados son San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Saucillo, Delicias, Rosales, Meoqui, Julimes, Aldama, Coyame y Ojinaga.

A su vez, el alcalde de Camargo, Arturo Zubía, recordó que por meses han estado solicitando un diálogo franco, directo, para solucionar el problema del agua de Chihuahua, "y lamentablemente esta reunión no se ha dado, no se ha dado esta cortesía en donde podamos sentarnos las partes a dialogar, de buscar una solución importante para todos lados", expuso el panista.

"Esto (la mesa de diálogo de en la Secretaría de Gobernación) no es otra cosa más que demostrar que el problema no lo quieren solucionar, el hecho de haber invitado a alcaldes que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto, que no son ni siquiera del distrito donde estamos, donde está La Boquilla, donde está el Río Conchos, donde están los canales de riesgo, pues este es un mensaje muy claro de no querer arreglar", aseveró.

La reunión en la Secretaría de Gobernación con alcaldes y diputados del PRI, dijo, se convirtió en otro escenario que no soluciona nada.