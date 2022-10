Desconocía Estado pacto para retornar migrantes

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / La generosidad no se ha hecho esperar por parte de la comunidad

Ciudad Juárez.— Ante la decisión de Estados Unidos de regresar a México a los nacionales de Venezuela que buscan asilo en aquel país, el Gobierno federal se mantiene al margen del trabajo de acogida de las autoridades local y estatal, aparte del otorgamiento de formas migratorias liberadas por el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Hasta ahorita no hay apoyo de la Federación. Incluso, el DIF se comunicó con el DIF nacional a ver si podíamos tener un apoyo extraordinario, no hay, la respuesta es que no hay”, aseguró el representante del Gobierno del Estado, Oscar Ibáñez Hernández.

Dijo que ninguna dependencia del Gobierno federal se comunicó para prevenir a las autoridades locales acerca del retorno de cientos de migrantes en esta frontera desde la semana pasada.

“Fue una decisión que se tomó en México y Washington. A nosotros ni nos avisaron. De repente nos dimos cuenta porque nos dijeron que ahí iban 130 venezolanos y porque vimos el comunicado de Relaciones Exteriores; nos enteramos, literal, por la prensa”, detalló.

El funcionario comentó que se cuenta con un presupuesto limitado para la atención de la crisis a nivel local, además de donaciones de la ciudadanía.

“Es una cosa organizada pero objetivamente estamos echando mano a recurso de lo que tenemos. En realidad el DIF y la Secretaría de Desarrollo Humano, ellos tienen presupuestos para contingencias y es lo que nos está ayudando a soportar esto. La otra es que la gente ayuda y así hemos sacado esto adelante”, relató el funcionario.

“Lo que estamos haciendo, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, es atender las necesidades de la gente en refugios. Se consiguieron colchonetas porque el INM proporcionó sólo 28. Armamos tapetes para niños que tenía el DIF. Alimentos, la JMAS consiguió donadores y se hizo cargo de la mayoría de las comidas. Tuvimos mucha gente que donó alimentos. El DIF proporcionó desayunos fríos para niños y familias”, comentó.

Otro de los temas que se han adelantado sin el auxilio del Gobierno federal es el de emplear a cientos de migrantes.

Dijo que fue la propia instancia estatal la que solicitó al INM que expidiera las formas migratorias múltiples para que migrantes venezolanos consiguieran trabajo en la ciudad. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se niega a tramitar un RFC al no contar con una identificación con fotografía.

El INM ya entregó 13 formas migratorias múltiples el miércoles, 63 el jueves y otras 78 el viernes, dio a conocer el funcionario estatal.

“Ahorita estamos tratando de resolver con Index. Tuvimos una reunión y se concretó que uno de los bancos permitiera que los migrantes tuvieran cuentas bancarias para que pudieran ser contratados en la maquila. Hay muchos venezolanos que están optando por esa opción, de conseguir trabajo aquí, otros siguen con la expectativa de poder cruzar y los acepten en Estados Unidos”, apuntó Ibáñez Hernández.

Se trató de contactar por mensajes y llamadas telefónicas a la representación del Gobierno federal en Juárez, pero no respondieron a las consultas.