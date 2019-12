Descubre restos de mamut en Valle de Allende y autoridades no le hacen caso

Allende.- Descubre restos de mamut en Valle de Allende y las autoridades le cierran las puertas. Óscar Rubén Gutiérrez hace seis años efectuó el descubrimiento en el municipio, sin embargo las administraciones municipales no han tenido interés en el tema, aun y cuando especialistas refieren que se encuentra enterrado todo el esqueleto del extinto animal.

Óscar, mejor conocido como “El Sacamuertos”, manifestó que el hallazgo lo hizo cuando se encontraba caminando cerca de un arroyo, descubriendo en primera instancia un pedazo de hueso, un colmillo y el esqueleto de un pescado.

Precisó que al efectuar el descubrimiento buscó a las autoridades de la Presidencia Municipal en dicho periodo, no obstante recibió una negativa, ya que no les interesó, e incluso le externaron que no querían saber nada del tema.

Tras lo anterior, detalló que especialistas de Ojinaga arribaron al municipio y escanearon el terreno donde había localizado los restos, descubriendo que aproximadamente a dos metros de profundidad se encuentra el esqueleto completo del mamut.

“La actual administración tiene el conocimiento de esto y no ha hecho tampoco nada, prácticamente a nadie le interesó, por lo que opté por resguardarlo en un lugar seguro, ya que en dos ocasiones me han querido robar los huesos”, manifestó.

Destacó que actualmente se encuentra desempleado, por lo que solicita a las personas que tengan conocimiento de algún trabajo se lo notifiquen, debido a que su familia se encuentra en un momento de carencia.

“A una hermana le tuvieron que donar un riñón y a mi hija de 18 años la operaron del corazón. Fueron días sin comer y sin dormir, ya que no tengo con qué solventar los gastos. Antes laboraba en el Panteón Municipal, de ahí es que me gané mi apodo“, concluyó.