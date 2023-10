Descubre ‘tesoros’ en el bordo del río Bravo

Manuel Sáenz/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Ropa, zapatos, cargadores y a veces celulares o dinero forman parte de los hallazgos que realiza Mario “Mallitas” durante las seis horas en las que recorre el bordo del río Bravo, al menos dos veces a la semana, para luego venderlos en las segundas.

“Recién cuando vinieron, de aquel lado de ‘la Equis’, hasta la misma gente me regalaba el dinero mexicano, me decían: tenga, le sirve más a usted que a nosotros. Ellos iban según muy seguros de que ellos iban a llegar hasta allá (al interior de Estados Unidos) e iban a usar dólares. Y antes me hallaba también carteras con billetes”, relató el juarense.

Dijo que actualmente se ha encontrado monedas y billetes de distintos países, como Brasil, Venezuela y Chile, los cuales le regala a un amigo que los colecciona y que lo apoya a él con otras cosas.

“Recorro de ‘la Equis’ para acá, tres horas y luego ya me devuelvo tres horas para atrás a agarrar camión y pues me encuentro ropa, cables pa’celular, alguno que otro celular. Antes, cuando recién llegaron hasta dinero había, pero ahora no, pura ropa, zapatos, tenis”, dijo el habitante de la colonia Felipe Ángeles, mientras recorría el bordo mexicano a la altura del marcador fronterizo número 36.

Antes, recorría ambos lados del río internacional que en México lleva el nombre de río Bravo y en Estados Unidos río Grande, pero los agentes de la Patrulla Fronteriza le pidieron que no cruzara, por lo que ahora sólo camina de lado mexicano, aunque la mayor cantidad de artículos son dejados en el bordo estadounidense, lamentó.

Dijo que acude al río dos o tres veces por semana, siempre durante las mañanas, debido a que por las tardes vende artículos usados en la calle Ferrocarril, en donde lo conocen como “Mallitas”, debido a que en el verano vende mangas para cubrir los brazos del sol.

“Allá en las vías del ferrocarril les ayudo a cargar y a descargar mercancía, como ahorita en la tarde me voy para allá y ya esa ropita que llevo ahí la vendo, pongo mi tendidito y la vendo.