Desde Ecuador, piden ayuda para localizar a Segundo

Cortesía / Segundo Roberto Pilco salió de la comunidad de Chillogallo, en Quito

Ciudad Juárez.— La familia del migrante ecuatoriano Segundo Roberto Pilco, de 41 años de edad, pidió ese fin de semana el apoyo de la comunidad y las autoridades binacionales para localizarlo, luego de que hace siete meses fue abandonado en el desierto de Ojinaga por el “coyotero” que lo llevaba a Estados Unidos.

El último contacto que tuvieron con él fue el 26 de mayo del año pasado, alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando le dijo a su hermano: “ya estamos en un hotel y vamos a cruzar pronto, les aviso porque nos van a quitar los teléfonos y no vamos a tener comunicación”, narró Alberto Pilco a la organización 1800migrante.

Segundo es padre de dos hijos, a quienes dejó en la comunidad de Chillogallo, en Quito, Ecuador, donde trabajaba como taxista, pero vendió su vehículo para pagar sus deudas y “la presión financiera lo expulsó del país para buscar suerte en los Estados Unidos”, narró su hermano.

Su sobrina continuó su camino

Una de las hijas de Alberto acompañaba a Segundo en el viaje irregular, por lo que narró a la familia que después de cuatro días de caminar, su tío ya no pudo avanzar más y se quedó en el desierto.

Dijo que él “iba perdiendo fuerza, caminaba y se desmayaba, se le dejó comida, agua y el teléfono, estuvo muy cansado, le dejaron una mochila y el guía le dijo que en una hora llame a los servicios de emergencia para que lo rescaten”, pero al parecer nunca realizó esa llamada.

De acuerdo con su sobrina, ella quería quedarse con su tío hasta que los rescataran, pero el “coyotero” –como le llaman en Ecuador a los traficantes de personas– le dijo: “tú eres más joven y fuerte, tú sí puedes caminar y avanzar a tu destino, tu tío sólo tiene que llamar cuando ya estemos lejos para que no nos agarre la migra”.

La familia de Segundo se enteró hasta el 1 de junio que se había quedado en medio del desierto, y su sobrina se comunicó 15 días después desde Estados Unidos.

“Se ha buscado en las morgues, hospitales y no sabemos el destino de mi hermano, han pasado ocho meses y no sabemos su desenlace y esta incertidumbre nos tiene desesperados”, dijo Alberto al pedir el apoyo de la organización 1800migrante, ya que aunque informaron de la desaparición a la Cancillería ecuatoriana, no han logrado encontrarlo.

Segundo se quedó con sus documentos personales, por lo que la familia y la organización sudamericana que apoya a los migrantes ecuatorianos desde Estados Unidos solicitaron a las autoridades tanto de Estados Unidos como de Ecuador que los apoyen en la búsqueda en la frontera entre el desierto de Ojinaga y Estados Unidos.