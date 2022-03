Desde Juárez buscará ayuda para Ucrania

Omar Morales / El Diario de Juárez / El alcalde Cruz Pérez Cuéllar y Javier DonLucas Pelayo

Ciudad Juárez.- Desde la tierra en que nació y al lado de una parte de su familia, Javier DonLucas Pelayo, sobreviviente de la guerra en Ucrania, manifestó en una rueda de prensa ayer, convocada por el Municipio, su preocupación por “esta guerra tan cruel” en la que están muriendo inocentes.

Aseguró que con los hechos presenciados su vida cambió y ahora quiere concientizar a la gente para que ayude humanamente a Ucrania, y en Juárez y Chihuahua a la gente que lo necesita.

“Desde cosas tan sencillas como juntar la basura y hacer nuestros deberes diarios, desde eso hay que empezar y para ser mejores humanos y tener una mejor ciudad, desde las cosas pequeñas hay que empezar”, manifestó.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar explicó que el Municipio apoyó a Javier y su familia para trasladarlos a Juárez y también los ayudarán para los trámites que necesitan.

“Yo soy juarense, mitad juarense y mitad colimense, mi mamá es de Manzanillo, Colima, mi papá de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ellos estuvieron trabajando aquí toda su vida para darnos lo mejor, la mejor educación y criarnos como buenos ciudadanos, a mi hermano y a mí”, dijo Javier al inicio de su relato.

Contó que es egresado de la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), por su profesión viajó por el mundo y conoció a su esposa ucraniana, y en ese país de Europa tuvieron a su hijo, quien ahora tiene tres años.

Relató cómo, junto con su esposa e hijo, logró escapar de la guerra; cómo las bombas retumbaban alrededor de un tren en el que viajaron; cómo mexicanos radicados allá los auxiliaron en su huida y cómo un avión de la Fuerza Aérea Mexicana los trasladó al país.

“Mi agradecimiento ya fue tanto que no sé cómo pagarlo, porque nos rescataron a muchas familias, a muchos mexicanos, a muchos ucranianos, a muchas personas de muchos países que venían también en el avión de la Fuerza Área Mexicana”, expuso.

Refirió que en esta guerra han bombardeado hospitales para infantes y han muerto niños y mujeres inocentes.

“El pueblo ucraniano es el que está sufriendo en estos momentos y no lo merecen, porque ahí también está parte de mi familia, y quiero volverlos a ver y quiero volverlos a ver con bien”, mencionó.

Javier dijo que aquí en Juárez iniciará de nuevo su vida: “lo que perdí no me importa, tenemos la vida y si se puede ayudar con dinero para salvar la vida qué mejor, porque el dinero no vale nada”.

Invitó a ayudar a la gente que lo necesita, “porque nunca sabemos si un día lo vamos a necesitar nosotros, y cuando salvas una vida, estás salvando a todo el mundo, eso me lo dijo mi hermano Cristian, médico cirujano”, mencionó.

“La guerra no deja nada bueno, esto fue una agresión, una invasión, y está ahorita muy fea la situación en cuestión de que están bombardeando a civiles, a niños inocentes, y yo como profesor de música que enseño a la infancia, para mí es horrible, es inhumano que bombardeen hospitales para niños y a gente inocente, mujeres, ancianos, indiscriminadamente”, narró.

Dijo que aunque vio cosas aterradoras, se guarda esas imágenes para él, porque no es bueno contarlo en público.

“Para mí hablar en público sí es una buena terapia, porque al principio sí tenía pesadillas de querer salir rápido, corriendo a otro lugar, siempre estaba atento, pero conforme fui platicándolo, creo que fue mi mejor terapia y ahorita estoy muy bien, puedo contarlo”, mencionó.

La guerra en Ucrania por la invasión de Rusia cumplió ayer 22 días.