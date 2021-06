Deseaba superarse por su hijo, pero la asesinaron

Staff / El Diario de Juárez / Casa donde supuestamente ocurrió el homicidio

Ciudad Juárez— Yoana tenía 31 años de edad, un hijo de cinco años, vendía ropa usada en un mercado y el próximo 30 de junio se iba a graduar de bachillerato porque quería estudiar Educación, pero de acuerdo con su familia, el hombre con el que vivió durante 16 años la asesinó y desmembró su cuerpo.

“Ella quería ser maestra porque le gustaba educar, tenía muchos sueños por cumplir, quería viajar, quería distraerse, ya no quería estar encerrada, quería su libertad… pero era muy sumisa, muy seria, muy tranquila y nunca nos dimos cuenta de nada. Ahorita que revisamos (su casa) nos dimos cuenta de tanto que ocultaba ella, la violencia que sufría, pero ella mostraba una vida feliz ante todo el mundo”, lamentó ayer su hermana, Mayra Sarmiento, al acudir a la casa de Yoana.

Yoana Sarmiento López fue reportada como desaparecida el domingo 13 de junio por su esposo, Juan Carlos P. P., de 32 años, quien primero le narró a las autoridades que ella salió el sábado de su casa ubicada en la colonia Libertad y nunca regresó. Pero al ver su nerviosismo y que caía en contradicciones fue denunciado por su cuñada ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), cuyos agentes lo interrogaron y lograron encontrar el cuerpo en el periférico Camino Real.

“Yo vi que él se contradecía, y yo fui a poner la demanda contra él, porque yo vi que él era. La noche del martes (15 de junio) yo llegué y lo sorprendí limpiando la casa con un bote de Cloralex, a él y a su hermano. Estaban a oscuras, con lámparas, limpiando. Yo ya no entré, me fui a Fiscalía, a la FEM, pero nadie me hacía caso, y al siguiente día regresé a poner la denuncia”, relató Mayra.

Dijo que comenzó a sospechar de él porque estaba nervioso, sudaba, decía que él no había sido y se contradecía en la narración de la desaparición de Yoana. Pero cuando fue encontrado el cuerpo comenzó a burlarse.

“Él es un desgraciado, él se burla, él se ríe; él expresó con tanta saña que ya no la quería. No la soportaba, no quería estar con ella, pero tampoco que estuviera con nadie más. Ella aparentaba un matrimonio bonito, y mis papás están en shock, no lo pueden creer”, lamentó.

Después de 16 años de matrimonio, “él da una cara que nunca nos dio. Que hagan justicia con él, que no lo liberen y también que detengan a su hermano, porque yo los miré a los dos, aquí que estaban limpiando y olía mal la casa”, pidió ayer la joven a las autoridades.

Una amiga de la infancia de Yoana aseguró también que “él se ríe y dice la manera en cómo lo hizo, que por videos de ánime, y se ríe”.

“A mí no me caía bien, porque era muy cargado con Yoana, y yo trataba a Yoana pero con él de lejos. No me caía bien”, dijo al lamentar que su amiga nunca les haya dicho que vivía violencia familiar.

Yoana era la mayor de cuatro hermanos, y quería superarse por su hijo, quien ahora se encuentra cargo de Mayra, creyendo que sus papás están trabajando, ya que su familia quiere que al enterarse reciba el apoyo psicológico que le ofreció la FEM a toda la familia.

“No se queden calladas. Si sus mamás no las apoyan, hay varios lugares a donde ir, que hablen con cualquier persona. Si no son felices que se separen, que no se esperen a que pase una tragedia”, le pidió Mayra a otras mujeres que son víctimas de violencia familiar, para que puedan evitar convertirse en víctimas de feminicidio, como le pasó a su hermana.

Yoana tenía dos años formando parte del programa “bachillerato de segunda oportunidad” de la organización Casa Promoción Juvenil, en el centro Kolping, ubicado en la colonia Luis Olague, en donde estudiaba con 75 jóvenes más.

“Ella se iba a graduar el próximo 30 de junio, fue una estudiante muy destacada. Ella quería estudiar Educación”, informó ayer Teresa Almada, directora de la organización.

De acuerdo con estadísticas de la FEM, durante 2021 han sido asesinadas 87 mujeres, siete de ellas víctimas de feminicidio; la última de ellas fue Yoana.

El equipo de Casa está reuniendo fondos para apoyar a la familia de Yoana con los gastos funerarios. Si usted quiere apoyar puede comunicarse con Claudia Gutiérrez al teléfono (656) 562-7469.

