Desesperados cubanos por cruzar la frontera

Chihuahua.- Luego de que dos migrantes fueron detenidos por aparentemente haber sido captados para trabajar con el crimen organizado en Ciudad Juárez, Rita y Julio, dos cubanos que esperan su ingreso a Estados Unidos argumentaron la desesperación que sienten muchos para poder subsistir ante la larga lista de espera.

“Todavía nos faltan más de 70 números, desde la semana antepasada pensamos que cualquier día pasamos, y hay veces que no pasa nadie, hay veces que cinco personas… y ya nada más nos quedan 200 dólares, ya no sabemos cómo le haremos”, dijo Rita.

La joven caribeña dijo no justificar que los migrantes hagan hechos delictivos, pero argumentó que el tiempo de espera en la ciudad para solicitar el asilo político en Estados Unidos cada vez se alarga más. “Si a veces pasan y a veces no –a Estados Unidos-, algunos que están llegando apenas piensan que van a estar aquí hasta siete meses, y no podemos trabajar porque no tenemos visa de trabajo, y a muchos el salvo conducto por 20 días ya se nos venció”, explicó.

Aunque grupos de cubanos ya están trabajando en restaurantes del centro de la ciudad, la joven dijo que no todos quieren emplearlos para no tener problemas con las autoridades mexicanas.

Hasta el martes sumaban 10 mil 665 migrantes registrados en la lista de espera para cruzar por el Puente Internacional Paso del Norte, pero solo 7 mil 32 habían sido hasta entonces recibidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Aunque la diferencia suma más de 3 mil 600 personas, de acuerdo con el director del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), Enrique Valenzuela, no se tiene certeza de cuántos migrantes están en espera aún en Juárez, debido a que grupos ya han cruzado de manera irregular por los puentes y el río Bravo, para entregarse a la Patrulla Fronteriza.

El martes, al menos 10 de los migrantes que pasarían a solicitar el asilo político en el vecino país no fueron localizados por las autoridades estatales ni en la Casa del Migrante ni en la red de iglesias que los alberga.

El director de Coespo estimó que el 75 por ciento de los entonces 10 mil 665 migrantes que han llegado a Juárez de octubre a la fecha para registrarse son de origen cubano. También comentó que aproximadamente mil 200 están albergados y el resto de los migrantes se hospedan en hoteles de la ciudad, como es el caso de Rita y Julio, quienes temen que se les acabe el dinero antes de que toque su turno de cruzar la frontera.