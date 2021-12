Desfalco sumaría unos 2 mil mdp

El Diario de Chihuahua

Chihuahua— La empresa Aras, constituida bajo la escritura pública 22937 en la Notaría Pública número 3 de la ciudad de Chihuahua e inscrita el 2 de febrero de 2020 en el Registro Público de Comercio, habría captado a por lo menos 50 mil personas y el desfalco hacia ellos sumaría alrededor de dos mil millones de pesos.

Además, el embargo precautorio que la autoridad hizo a las propiedades de Aras podría “caerse” debido a que sólo se cuenta con un plazo de 15 a 30 días para hacer una acusación formal y judicializar por lo menos una carpeta de investigación. A pesar de ello, hasta el momento la Fiscalía General del Estado, que ha recibido alrededor de 900 denuncias en contra de dicha empresa presuntamente fraudulenta, no ha tipificado el delito y en consecuencia tampoco ha judicializado carpetas.

Lo anterior, según la abogada Lourdes Chávez Loya, habla de una negligencia por parte de la autoridad investigadora, ya que la citada empresa habría incurrido en delito patrimonial y fraude, correspondiente al fuero común, por lo que resulta inexplicable que la Fiscalía no haya actuado con inmediatez para evitar un daño mayor.

“Necesitamos que se comisione a un conjunto de ministerios públicos especializados que se dediquen estrictamente a este asunto de Aras. Se requiere una fiscalía especializada para judicializar las carpetas de inmediato, porque el aseguramiento de bienes no va a durar siempre, sólo será unos días”, explicó.

“Si no tenemos una orden de un juez de control, ese aseguramiento es como los preventivos que mandan los notarios, dura de 15 a 30 días y si no se judicializa se perderá la proporción jurídica para tener agarrado de las manos los bienes. Lo que se hizo fue un aseguramiento a nivel Fiscalía, pero ésta no puede decirle al registro público de la propiedad que grave las propiedades, eso tiene que hacerlo un juez que funde y motive la causa legal del procedimiento”, añadió.

“El aseguramiento de las 69 propiedades sólo fue para irle bajando de ímpetus al asunto, pero la Fiscalía sigue ahogada, siguen sin judicializar y si no lo hace, ella no puede ordenar que esas propiedades se queden truncas para reparar el daño”, aseguró la litigante.

Chávez Loya, quien lleva el caso de por lo menos 200 afectados, dijo que las denuncias no pueden interponerse de manera colectiva porque cada caso tiene diferentes aristas y fue tratado de forma diferente por la propia empresa Aras.

Por ello es necesario que los afectados –hay desde jóvenes hasta adultos mayores, pasando por todas las profesiones y actividades, incluso un asilo– sean precavidos y eviten ser revictimizados, no sólo por abogados que “están haciendo su agosto” cobrando altas sumas de dinero por llevar el caso, sino por políticos que buscan “llevar votantes a su partido”.

Fallas evidentes

“Hay muchas pifias allí. Para que un notario protocolice una Sociedad Anónima y que ésta pueda vender acciones primero tienen que avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que hace una revisión a nivel nacional y dice si es susceptible de llamarse así o no. Ése es el primer paso”, contó.

“Luego el notario tiene que avisar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que ya se le autorizó la conformación, hacerle de conocimiento y preguntarle si está de acuerdo. La CNBV pide nombres de socios y bancos con los que van a trabajar, capital contable y acciones que van a manejar. Ya cuando los socios contestan, el notario tiene que informar a la CNBV, pero en este caso se omitió el proceso”, precisó.

“Luego (el mismo notario) le manda decir a Hacienda que se quieren constituir, pero tampoco le dice a Hacienda sobre los recursos a manejar. Se hizo tarugo y no le avisó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que también era una obligación. Cuando esto ocurre da por perfecta la escritura, firman todos y al final le pone que es un contrato mercantil. Con eso empiezan a poner a diferentes personas que llegaron a invertir y les ofrecieron trabajo. Comenzaron a vender acciones y no pueden hacer eso bajo un contrato mercantil. El notario está muy quemado, es viejo corrupto y mañoso”, aseguró la abogada.

Agregó que cuando la escritura está bien hecha, establece la cantidad de acciones con que cuenta la persona moral y por ley sólo pueden vender esa cantidad específica a los particulares, aunque no cualquier empresa puede hacer esa venta.

“Armando (Gutiérrez Rosas, CEO de Aras) tenía 150 acciones, pero nunca aclaró quiénes eran los otros miembros de la mesa directiva. Se agarraron vendiendo y la gente se encandiló porque iban a ganar dinero y nunca se fijó en que no había tal. Ahora que explotó todo, entre la voracidad de los abogados, la necesidad de justicia de las personas, reclamos a la reparación del daño por el patrimonio perdido, empezaron a pasar muchas cosas”, explicó.

“Muchos abogados dijeron que era mercantil y así metieron su denuncia, empezaron a contestar los primeros jueces que no se admitían porque no reunían los requisitos de procedibilidad debido a que los contratos no tenían la firma de Gutiérrez. Al mismo tiempo, el fiscal contesta que el asunto no era penal sino civil. Todo el dinero que esa gente depositaba lo hacía a través de transferencias electrónicas, por lo que la única prueba base de la acción que tienen es la captura de pantalla donde se hizo la transferencia. Además, los contratos mercantiles no pueden vender acciones, las acciones se compran a la banca o a una empresa seriamente establecida registrada en la CNBV y ese dinero tiene que estar soportado en bancos claramente establecidos”, continuó la abogada.

Detalló que “en Aras, a los seis meses que se vencía el contrato de los inversionistas les decían que necesitaban recuperar el contrato y les hacían uno nuevo. Mucha gente reinvertía. Pero, además, a esa misma gente le empezaron a pedir que se convirtiera en asesor, por lo que ahora están siendo revictimizados porque son responsables penalmente de haber coadyuvado con el autor intelectual de este fraude”.

“El fiscal yo lo considero desconocedor del asunto, ‘impreparado’ y desconocedor total de la idiosincrasia de la gente de nuestro estado. De una forma muy débil dijo que parecía un asunto civil cuando al mismo tiempo los jueces decían que no. Esto es un fraude de cantidades que van desde los 30 mil pesos hasta ocho millones y en donde hay víctimas particulares, sociedades anónimas, sociedades mercantiles, asilos de ancianos que metieron hasta dos millones de pesos para buscar un recurso mayor porque no les alcanza lo que tienen. El escarnio social más la frialdad jurídica con que se ha manejado el tema ha hecho que tengamos una vorágine inminente de inseguridad social”, aseveró.

En este momento, insistió, urge que la Fiscalía proceda de inmediato, que el fiscal tenga más seguridad jurídica de lo que hay, que se tipifique el delito y no se pierda más tiempo.

Reiteró que, mientras esto ocurre y la autoridad no decide si es civil o penal, los responsables podrían adelantarse y finalmente dejar a la gente sin nada.

“Mientras estamos en que si es civil o penal o qué es, esos ‘trinqueteros’ van a mandar notarios tramposos a que perfeccionen escrituras de un día para otro y así nos vamos a quedar sin propiedades pintando en la loma”, lamentó.