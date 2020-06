El Diario

Hidalgo del Parral.- El presidente municipal Alfredo Lozoya Santillán dio a conocer durante la conferencia realizada hoy por la mañana, que las noticias relacionadas con una posible alianza con el hoy senador Cruz Pérez Cuéllar son falsas.

Dijo que el único compromiso y con los únicos que cabalga son los ciudadanos, por lo cual no hubo, no hay y no habrá dicha alianza.