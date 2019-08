Desmiente PF prohibición para multar en carreteras

Ciudad Juárez— El comisario en jefe de la Policía Federal (PF) División Regional en Chihuahua, Teófilo José Francisco Gutiérrez Zúñiga, aclaró que siguen aplicando sanciones a quienes no respetan los señalamientos y reglas para la conducción de vehículos en las carreteras del estado y lo único que aumentó son los auxilios viales y atención a viajeros por parte de los agentes a su mando.

Hizo la aclaración porque algunos usuarios de las vías de comunicación que han sido detenidos por alguna falta, se quejaron debido a que creían que ya no los iban a multar, solamente a amonestar, lo que no sucederá, dijo Gutiérrez Zúñiga.

El comisario señaló que los agentes de la PF recibieron la instrucción de no estar parados en puntos fijos, no molestar a viajeros y brindar auxilios, pero nunca dejar de hacer infracciones a quienes usan el teléfono celular al manejar, a quienes no respetan los límites de velocidad o quienes violen el reglamento para conducir en las carreteras.

Puso al servicio de los viajeros los números de emergencia 911 o 088 para reportar cualquier incidente o averia de vehículos.