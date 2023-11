Despiden a Ismael; MP alista cargos contra detenidos

Fernando Méndez / El Diario / Las exequias en la parroquia María Reina del Universo

Ciudad Juárez.- La familia, amigos y colegas despidieron ayer al fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, asesinado las primeras horas del jueves 16 de noviembre. Mientras el ataúd metálico era cubierto por la árida tierra del cementerio municipal San Rafael, la Agencia del Ministerio Público preparaba la acusación formal que presentará hoy domingo por la mañana ante un juez de Control.

Los probables agresores ingresaron ayer al Centro de Readaptación Social (Cereso) 3, en espera de la audiencia inicial donde la representación social deberá acreditar la detención legal de los tres hombres, capturados supuestamente en términos de flagrancia.

El acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño por el asesinato del reportero gráfico de El Heraldo de Juárez, es ahora la prioridad para la familia de la víctima del delito de homicidio, dijeron compañeros del fotógrafo.

A través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) del Estado de Chihuahua la familia tiene el derecho de recibir atención psicológica, asesoría jurídica y de asistencia social de manera integral, así como a la reparación del daño en todos sus aspectos.

Esta comisión apoyó en parte al pago de los servicios funerarios de Ismael y la familia podrá solicitar que sus hijos obtengan becas escolares para concluir sus estudios, entre otros beneficios a los que tienen derecho como víctimas del delito.

La despedida

Luego de permanecer más de 24 horas junto a su familia, el cuerpo de “Mayelo”, como le decían sus familiares, fue trasladado a la parroquia María Reina del Universo, ubicada en el fraccionamiento Parajes del Sol, para celebrar las exequias.

Fue el párroco Iván Flores quien a través de las lecturas bíblicas dio consuelo a quienes acudieron a la misa de cuerpo presente. Con sus oraciones trató de fortalecer a su madre, su esposa y sus hijas e hijos, que se observaban devastados ante la tragedia.

El llamado del sacerdote fue de reconciliación.

Pidió a los dolientes buscar la paz en la prometida resurrección y los llamó a la unidad, a vivir plenamente hasta la hora del añorado reencuentro.

También llamó a no buscar culpables, sino buscar la conversión de los agresores y perdonar.

“Sabemos que se siente dolor porque se siente la ausencia, pero los invito a mantenerse unidos y salir adelante”, fueron parte de las palabras del sacerdote, que negó a los reporteros gráficos grabar video y sólo autorizó la captura de algunas imágenes.

El cortejo fúnebre salió poco después de las dos de la tarde hacia el panteón municipal, donde el viento levantaba la arena de la zona desértica elegida para el descanso eterno del hombre que trabajó sus últimas horas como chofer para recabar el dinero necesario para pagar la compostura de su vehículo.

La precariedad económica de las y los periodistas en la ciudad fue motivo de reflexión entre los asistentes al servicio funerario, al considerar que, pese a los riesgos, los salarios son bajos y las jornadas extenuantes.

Algunos hablaron de la necesidad de cerrar filas entre el gremio para buscar atención a la salud mental de los representantes de los medios de comunicación, por estar sometidos a un estrés permanente, que se suma a otros factores como la mala alimentación o a destiempo, lo que afecta la salud.

Hasta el momento el Tribunal Superior de Justicia del Estado no ha dado a conocer la hora exacta de la audiencia inicial, donde serán acusados formalmente Carlos Miguel H. H., Joan Eduardo C. B. y Jesús Adrián C. L. (