Despidos en Conagua ocurren en momento crítico

Ciudad Juárez-- La ‘limpia’ que se dio en la la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ocurre en un momento crítico por escasez de agua, consideró ayer Emmanuel Sías operario del Distrito de Riego 009, que administra el recurso en el Valle de Juárez, mientras esta oficina revisa la operación con lo que, prevé, sea la menor disponibilidad en los últimos años.

De acuerdo con el actual encargado del Distrito, Emmanuel Sías, el aviso de que se pedirá la renuncia a 43 empleados de confianza en el estado –incluyéndolo– llegó luego de que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) informó que esta región fronteriza contará con sólo tres millones de metros cúbicos del caudal del río Bravo, o un 4 por ciento de lo previsto en el tratado de 1906.

“No van a alcanzar, lógicamente no van a alcanzar. El calendario que he hecho de los tres millones alcanza para 12 días; entonces, es parte de las gestiones que tendríamos que estar haciendo, porque el agua no va a alcanzar para todos los usuarios”, dijo Sías.

“(Habrá) escasez de agua, va a haber mucha pérdida de cultivos y pues va a crear un problema social muy grande, porque todo mundo se va a empezar a pelear”, agregó el funcionario federal en entrevista.

Tanto Humberto Marengo, titular de la Sección Mexicana en la CILA, como Lori Kuczmanski, oficial de Asuntos Públicos de la delegación norteamericana, confirmaron a este medio que la entrega prevista, sujeta a cambios, es de un 4 por ciento de lo establecido en el tratado.

“En principio es así. Dependiendo de cómo evolucionan los escurrimientos se busca incrementar ese valor. Así ha pasado en años anteriores”, dijo Marengo en breve respuesta.

“La asignación para México son 2 mil 458 acres pie, 4.096 por ciento. Esto está sujeto a cambios basados en condiciones hidrológicas”, dijo Kuczmanski.

Sías señaló también que CILA notificó la previsión de entrega correspondiente al período abril-septiembre el pasado 17 de febrero, y que, a la fecha, se encuentra reportando estos datos a los representantes de los alrededor de dos mil usuarios del agua en el Distrito de Riego 009, el cual tiene una superficie de 20 mil 570 hectáreas –ocho mil 500 de ellas cultivadas– en los municipios fronterizos de Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero.

“Presentan un panorama de que puede haber un poco más de escurrimientos y nos pueden dar un poco más de volumen, eso es lo que estaba en pláticas con CILA. No sé quién vaya a llevar esas juntas, la siguiente es el 17 de marzo”, dijo Sías, que agregó que el último año con una entrega tan baja fue 2013, con 5.5 millones de metros cúbicos, de los 74 millones previstos en el acuerdo internacional que distribuye aquí las aguas del Bravo.

En 2020, agregó el mismo entrevistado, la asignación fue de 62 millones de metros cúbicos, o el 86 por ciento de lo estipulado en el pacto.

“Hay conflictos, en los que uno va y habla con la gente para poder administrar el agua y que la dejen pasar (a través del canal principal). Ahorita el problema está en que, entre ellos, no sé a quién van a mandar, cómo se van a organizar y pues va a crear un conflicto”, planteó Sías.

Alistan demanda

El todavía encargado del Distrito de Riego 009 fue entrevistado ayer luego de que, el martes 23 de febrero, Conagua difundió un comunicado reportando cambios en la dependencia en Chihuahua “en virtud de que se han detectado presuntos actos de corrupción, malos manejos o conductas inadecuadas que no pueden ser permitidos y que se alejan de los principios de honestidad, transparencia y combate frontal a la corrupción por los que se rige la institución”.

Al respecto, Sías dijo que el personal de áreas jurídicas, administrativas y de recursos humanos de Conagua les advirtió que, en caso de no que no accedieran a presentar las renuncias, les iniciarían procedimientos administrativos o incluso penales, por lo que el personal de confianza se alista para interponer una demanda laboral contra la dependencia.

“Nos estamos juntando varios, somos

varios los que estamos inconformes con esta situación, ya con el comunicado que sacó la Conagua, que prácticamente nos están llamando, que es una limpia por corrupción, según el comunicado, entonces ya están prejuzgando”, dijo Sías.

“Se están escuchando comentarios de hacer una denuncia en derechos humanos y presentar una demanda, ya cuando esto se materialice, porque ahorita nadie ha firmado, tenemos hasta el 28 de febrero para presentar la renuncia (…) vamos a proceder a una demanda colectiva laboral”, agregó el todavía funcionario, que señaló seguirá presentándose a sus labores.

En la entrevista, Sías agregó que, además de él, el personal afectado en esta frontera son el ingeniero residente, Israel Martínez, y el jefe de Departamento, Alejandro Pando, mientras que en la oficina permanecerán 16 empleados sindicalizados.

También explicó que los enviados de Conagua les informaron que los despidos derivaban del conflicto generado en 2020 en la presa La Boquilla, ubicada en el Distrito de Riego 005 –al sur de Chihuahua– y tomada por usuarios opuestos a la entrega de parte de ese caudal a Estados Unidos.

“La razón que nos dieron es que hicimos omisión por no participar para que se entregaran las aguas de la presa, que hicimos omisión, que no hicimos nada, para lograr que los usuarios entregaran el agua de la presa”, dijo Sías.

“Nosotros no tenemos injerencia en nada en ese sentido; yo me encargo de los asuntos relevantes del distrito (009), no tengo nada que ver con la presa La Boquilla, y eso es lo que nos están diciendo, es la razón por la que nos quieren despedir”, agregó.