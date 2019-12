Después de una semana los dejan comunicarse con familiares

Ciudad Juárez– Tras una semana incomunicados, uno de los tres detenidos presuntamente implicados en la masacre de la familia LeBarón se comunicó ayer con sus familiares y reportó “estar muy bien”, según afirmó su hija Estefanía Hernández.

“Dice que está muy bien, que lo están tratando bien y que les van a permitir seguir llamando”, relató vía telefónica desde el municipio de Nuevo Casas Grandes, en donde habitantes de esa localidad se reunieron para dar apoyo a la familia de los detenidos.

Hernández es hija de Luis Manuel ‘N’, hermano de Héctor Mario ‘N’, alias “El Mayo”, ambos detenidos en el municipio de Janos el pasado 1 de diciembre junto con otro hombre al que se identificó como Cipriano ‘N’, acusados de participar en el homicidio de tres mujeres y 9 niños, integrantes de las familias LeBarón y Langford, el 4 de noviembre pasado.

Especialmente a “El Mayo” se le liga con la organización delictiva La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, al ser presunto jefe de la plaza en Janos.

La hija de Manuel dijo que en la llamada telefónica se comunicó sólo con su padre y no con su tío, “con Mario no pudimos hablar, que lo habían sacado un rato al patio”, refirió.

Tras ser detenido, Luis Manuel dijo que los agentes federales le propusieron que si se declaraba culpable de haber participado en la masacre, liberarían a su hermano menor.

“Ahorita mi papá ya no comentó nada, pero obviamente no nos lo van a decir por teléfono, no sabemos quién lo acompañe en las llamadas”, comentó ayer en entrevista. Y agregó que le pidió juntar todas las pruebas para demostrar su inocencia.

“Nos dijo, junten todas las pruebas, dónde nosotros estuvimos ahí, junten recibos de las tiendas, junten videos”.

No hay comentarios de los detenidos respecto a que los estén presionando para dar declaraciones, agregó.

Dijo que esperan viajar a la Ciudad de México esta semana para poder verlos por primera vez después de la detención.

“Fue una detención muy arbitraria, muy injusta; estamos muy molestos, muy indignados y muy tristes”, expresó. “Dijo que podemos ir a visitarlos, estamos viendo la posibilidad de ir al menos dos personas a verlo”, agregó.

“Él sabe que son inocentes y que le van a seguir echando muchas ganas”.

Ayer, familiares y amigos de los detenidos se reunieron frente a la iglesia municipal de NCG para dar su apoyo. Ahora que supieron cómo están, Hernández dijo que están descartando volver a bloquear la carretera.

