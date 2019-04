Destaca Corral detención y al día siguiente lo liberan

Chihuahua.- El miércoles el gobernador del Estado Javier Corral, destacó ante los medios de comunicación la detención del presunto asesino del activista, Juan Ontiveros, la cual calificó como histórica. Esto un día antes de la liberación ordenada por un juez del detenido ya que la Fiscalía no presentó elementos que lo vincularan con el crimen.

Hace dos días el gobernador dijo que la detención de los presuntos homicidas de indígenas defensores de los derechos humanos y de la tierra es histórica

“Es la primera vez, hay que decirlo, en la historia de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado (FGE), que estos operativos se mantienen y se lleva a los responsables ante la justicia”, manifestó.

“Quiero decir que me siento muy tranquilo de poder decir que en el caso de la justicia en Chihuahua, se ejerce para todos, no hay en el tema de la justicia excepciones o zonas de impunidad, aquí a los liderazgos defensores de derechos humanos indígenas, les estamos haciendo justicia”, añadió.

Expuso que además del caso de Ontiveros, también hay detenidos por los crímenes de Isidro Baldenegro y Julián Carrillo Martínez, lo que arribuyo a que se cuenta con un gran modelo de investigación en el Estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) había detenido al presunto homicida del activista y defensor de los recursos naturales, Juan Ontiveros Ramos, ocurrido en la comunidad de Choreachi, municipio de Guadalupe y Calvo, el 31 de enero de 2017.