Destaca gobernador operativo nacional contra vehículos chuecos

Cuauhtémoc.- En su visita a este municipio, el gobernador del Estado Javier corral, mencionó la visualización de un operativo que se llevará acabo a nivel nacional para retirar de circulación los vehículos de procedencia extranjera denominados chuecos.

De manera general mencionó que la participación de Alfonso Durazo en el estado al mencionar un registro de vehículos chuecos, se trata sólo de una idea, ya que al momento ya que al momento no se tiene algún indicio formal de dicho registro que operaría el Gobierno del Estado.

Reitero que para el caso de Chihuahua, se mantendrán los operativos de aseguramiento de vehículos de modelo reciente, toda vez que el robo de vehículo es el precursor de otro tipo de delitos.

Su postura como gobierno estatal lo llevó a referir que no se abra de permitir que ante la necesidad de algunas personas de contar con este tipo de vehículos, se fomenten con ello un negocio, y mucho menos, el involucramiento con actividades que grupos delictivos realizan.

Finalmente en torno al tratamiento de un proceso de regularización, señaló que hasta el momento no existe un proceso que lleve a determinar alguna regularización para el siguiente año.