Destruye la Coespris productos 'milagro'

Chihuahua.- Durante un año y medio la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) realizó el aseguramiento de productos nocivos para la salud, para después llevar a cabo la destrucción de los mismos en el Relleno Sanitario de Chihuahua, con el fin de evitar un riesgo a la salud de la población consumidora, informaron de la dependencia.

En este sentido recomendaron evitar el consumo de sustancias que puedan ocasionar afectaciones permanentes en la salud o bien, poner en riesgo la vida.

Tal es el caso de mercancías “milagro” ofrecidas para curar COVID-19, ya que a la fecha en ninguna parte del mundo existen medicamentos ni tratamientos específicos para esa enfermedad.

En el relleno sanitario de la ciudad de Chihuahua, la autoridad sanitaria dio fe de la destrucción, con la presencia de personal verificador, y de la Gerencia de Operación Sanitaria y Gerencia de Autorización y Dictamen.

Se destruyeron diversos artículos naturistas, suplementos alimenticios, productos milagro en polvo, líquido, cápsulas y cremas, cosméticos en aceites y ungüentos, shampoos, licores de sabores, tequila entre otros, los cuales en total pesaban más de una tonelada, señalaron de la Coespris.

Personal de la dependencia mencionaron que muchos de estos productos fueron asegurados en paqueterías, esto después de que la autoridad federal los detecta durante las revisiones rutinarias y posteriormente la Coespris acude para retenerlos y posteriormente destruirlos, sin antes realizar un proceso de investigación sobre cual era el destino de dicho paquete.

Algunos productos que fueron asegurados y retenidos y que fueron destruidos prometían tratar la caída del cabello, dar mejora la memoria, así como rejuvenecer, quitar el dolor, adelgazar y mejorar potencia sexual.

Su contenido se basaba en veneno de abeja, víbora, sábila, ajo, belladona, cebo o grasa de coyote, armadillo y zorrillo, entre otros, prohibidos por el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Asimismo se demostró que dichas mercancías representaban un riesgo para la salud de las personas, prometían tener propiedades curativas, o terapéuticas inexistentes; incumplieron con los requisitos de etiquetado y contenidos, fecha caducidad y no cumplieron con definición de la etiqueta.

Los productos naturistas y artesanales no cumplieron con registro herbolario, contenían sustancias prohibidas, carecían de fecha de caducidad y/o número de lote, no contenían etiquetado en el cual se especificara su contenido, no tenían el empaque y/o envasado correcto.

Los suplementos y mercancías “milagro” destruidas, hacían mención a propiedades terapéuticas no comprobadas y con imágenes no permitidas.

Los cosméticos y de sex shop atribuían propiedades no comprobadas, en su etiqueta no especificaron el contenido del producto, y tenían imágenes no permitidas y con publicidad engañosa.

En esta misma ocasión también se destruyeron de jeringas, alcohol, gasas y algodón, los cuales fueron detectados en varios “spas” y tras verificar que estaban caducos se aseguraron, recalcó el personal de la Coespris.

