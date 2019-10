Detectan dengue en la región sur del estado

Parral.- Autoridades confirmaron tres casos de dengue importado, mismos que están ya controlados; estos se detectaron en el Pueblito de Allende, Parral y Jiménez, informó el doctor Federico Hidalgo, director de la Jurisdicción 3.

Aunque no es algo para generar pánico en la población, más bien es para informar que se pueden presentar este tipo de enfermedades dijo el director de la jurisdicción sanitaria.

Dijo que se trata de un padecimiento al cual no se está acostumbrado en a la región pues normalmente se registra en lugares con playa o selva, por lo que se considera que se trata de casos importados.

En tanto el jefe de epidemiologia de la Jurisdicción Sanitaria, doctor Sergio Jáquez, dijo que los casos detectados fueron uno en Pueblito de Allende, uno más en Jiménez y el tercero en esta ciudad.

Explicó que este padecimiento se trasmite por un mosco que crece en cacharros y aguas estancadas, por lo que la región no es la excepción en ese sentido además de que existe migración de personas, aunque, aclaró, la enfermedad se puede adquirir si alguna persona acude a los lugares donde es común el padecimiento y se infecta.

El epidemiólogo dijo que generalmente con este tipo de padecimientos se mantiene la vigilancia ya que es trasmitida por un vector “que es común en la comunidad”.

Destacó que en cuanto se tuvo conocimiento del primer caso y que se registró en El pueblito de Allende, entro en operaciones la coordinación de vectores y zoonosis quienes procedieron a fumigar el inmueble del paciente tanto en el interior como en el exterior.

Dijo que los síntomas clásicos de este padecimiento son dolor de cabeza, presencia de fiebre, dolores musculares inflamación de ojos o enrojecimiento, parecencia de tos y una roncha que genera mucha comezón, sin embargo, dejo en claro que quienes presenten estos síntomas no deben automedicarse por lo que exhorto a que acudan a un hospital a solicitar la atención médica necesaria.